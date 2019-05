Cigi oštro o Antoniji: 'Srpski stilisti i frizeri se sprdaju s njom!'

Stilist Neven Ciganović ponovno se okomio na izgled Antonije Blaće koja vodi emisiju Zvijezde - Ljetni hit. Ovaj put nije mu se svidjela frizura, ali ni haljina lijepe voditeljice, te je primijetio da u njoj izgleda trudno.

- Ne znam da li je problem samo u meni, ali meni se nekako čini da se ovi Srpski stilisti i frizeri ali ono na najžešće sprdaju s Antonijom! Ili je možda Blaće u međuvremenu od kad je to snimala, i sada kad sam je vidio na ”Hall of Fame” partiju rodila, a da to nitko ne zna? - napisao je Ciganović.

Foto: Facebook screenshot

Nedavno je komentirao i frizuru Mie Kovačić koja vodi emisiju 'Ples sa zvijezdama', te rekao da mislio da je Mijina kosa(šiške) napravljena u Kini, što je isto ranije rekao Antoniju.

Kritizirao je i jumbo plakat koji je Maja Šuput dala napraviti za svoju svadbu te taj potez nazvao teškim 'trashem'.