Okršaj Nine Badrić, Petra Graše i Tonča Huljića u RTL-ovom showu

U žiriju RTL-ovog showa "Zvijezde - ljetni hit" često se znaju razviti i burne rasprave između članova žirija, pa se jedna takva dogodila i između Nine Badrić, Tonča Huljića i Petra Graše koji su imali različita mišljenja oko izvedbe natjecatelja Marka Omazića iz Livna.

Izvedbom pjesme 'Selma' Bijelog dugmeta on je oduševio žiri koji ga je nagradio sa svih pet podignutih stolaca.

''Mislim da nismo mogli zamisliti ljepše zatvaranje večerašnje emisije nego s tobom. Oduševio si me odabirom pjesme, to je bilo hrabro, načinom na koji si je ti interpretirao'… Da si s toliko godina toliko proživljeno otpjevao legendarnu pjesmu Bijelog dugmeta, to mi se posebno svidjelo… A neću ti ni reći koliko si zgodan'', nije prestajala s komplimentima Nina.

''Neću te hvaliti jer su to već svi drugi učinili i ja se slažem… Sve mi je uvijek bilo isto, ti to točno naučiš i nepogrešiv si. Volio bih da mi sljedeći put nešto potpuno spontano, da improvizacija bude na licu mjesta… Šteta je da imaš takav glas, a da se potpuno ne predaš samouvjereno u nešto čime sigurno barataš'', savjetovao mu je Tonči, s čime se nimalo nije složila Nina koja mu je odgovorila.

''Sve što ti je Tonči rekao, za mene je potpuno suprotno… Bio si potpuno spontan, izuzetno slobodan. Imao si različite završetke fraza''.

''Ja se ne slažem s tobom, Tonči. Predvidio si jednu vrlo bitnu stvar… Čovjek je tu prvi put i ovo mu je prvi nastup… Njemu je u glavi milijun stvari. Odlično je otpjevao'', nadovezao se i Grašo.

''Samo se treba opustiti, ne treba uplašen dolaziti ovdje'', dodao je za kraj Tonči, napomenuvši da Marko čitavu raspravu ne shvati kao kritike nego kao dobronamjerne savjete.