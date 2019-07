Ciganović se obrušio na Šuput: Popljuvao joj outfit, a nije štedio ni supruga

Stilist Neven Ciganović nema mira. Gotovo da nema dana u kojem bez dlake na jeziku ne prokomentira neku od domaćih zvijezdi. Ne štedi nikoga pa tako gotovo da nema osobe koja se do sada nije našla na njegovoj tapeti. Na neke se obrušio i više puta, a jedna od njih je Maja Šuput.

Ovog puta Ciganoviću je inspriacija bio Majin outfit za snimanje nove sezone Supertalenta. - Sa današnjom frizurom zauzela sam pola stola u žiriju. Ispričavam se kolegama - napisala je pjevačica i inspirirala Ciganovića za novu usporedbu s Peggy Bundy.

"The higher the hair the closer to God” nova nit vodilja Maje Šuput i njenih”stylista” S obzirom na styling ne mogu se odlučiti da li to Maja Šuput snima novu sezonu “Jerseyliciousa” ili samo glumi Peggy Bundy iz “Married...With Children” ?? No, prema stylingu rekao bih da je Maja definitivno prava Jersey girl,fake eyelashes, fake nails, fake tan, fake hair (extensions)… fake husband..ups,pobježe mi - napisao je Ciganović jučer na svom profilu.

No, to očito nije bilo dovoljno pa je jutros nastavio 'paljbu' po Maji. - Ne kužim ovu foru kaj svi kače na Instač taj nekvi #agechallenge

Ali brijem da je ovo Šuput za koju godinu bez filtera! - dodao je Ciganović uz kolaž fotografiju Maje i Lady Bunny.

