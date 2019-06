Ciganović nezaustavljiv: 'Šarić ima predubok čučanj i hoda po jajima. Žiri je genijalan'

- Slavko, večeras si posebno muževan. Super ti je frizurica - stoji u komentaru Nevena Ciganovića na vlastitoj objavi gdje komentira završnicu emisije 'Ples sa zvijezdama'.

Kako to inače biva, stilist ne štedi nikoga u svojim komentarima. Dotaknuo se i trećeplasiranog finalista Ivana Šarića.

- Šarić ima predubok čučanj i hoda po jajima. Žiri je genijalan - rekao je u komentaru ispod.

Podsjetimo, Nevenu su na meti stajlinzi mnogih voditeljica, pa je tako svoju porciju dobila i Antonija Blaće koju je pošteno iskritizirao zbog perike koju su joj dali da nosi.

- Ne znam da li je problem samo u meni, ali meni se nekako čini da se ovi srpski stilisti i frizeri ali ono na najžešće sprdaju s Antonijom! Ili je možda Blaće u međuvremenu od kad je to snimala, i sada kad sam je vidio na ”Hall of Fame” partiju rodila, a da to nitko ne zna? - napisao je Ciganović.

Nije ni Miu Kovačić lišio komentara na račun frizure koju je usporedio s Antonijom Blaće.

– Antonija Blaće, spavaš li mirno? Ukrala je tvoju frizuru napravljenu u Kini – napisao je Cigi (47) na svom Facebook profilu, a fanovi su masovno podržali njegovu objavu.