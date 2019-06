Ciganović prozvao Rozgu i Veljaču: 'Sve mi ovo baca na ono o čemu se odavno šuška u kuloarima'

Doista ne miruje! Neven Ciganović nezaustavljivo komentira svačiju pojavu koja malo ili često bode u oči. Na meti su mu stajlinzi poznatih i slavnih, a zbog smiješnih komentara njegovi pratitelji često se uključuju u raspravu.

Ovoga puta na meti kritike našle su se dvije Jelene – Veljača i Rozga. Zbog haljine koju je Veljača nosila na Story Hall Of Fame partyju u svibnju, a Rozga je identičnu obukla samo dva tjedna poslije, Ciganović nije mogao prešutjeti.

"Ko tu koga...? Oprava se još nije ni pošteno zluftala od Storyjevog 'Hall of Fame' partyja, a Rozga se već uvukla u Veljačinu opravu.

Osim obleke, cure djele i zuze ponekad! Još bi nekak ova spika i prošla kod mene da su 'sijamski blizanci' Rozgini, a ne od Šuši", poručio je Ciganović.

Osim što je prozvao stajling, Neven se nije ustručavao implicirati da se nešto o odnosu dvije veljače već ''odavno šuška''. Fanovima je ostavio temu na raspravu.

"Ne znam meni ovo sve baca na nešto o čemu se za ove dvije 'frendice' već odavno u kuloarima šuška, ali ostavit ću to Vama mojim folowerima da komentirate sami", zaključio je stilist.

Podsjetimo, Nevenu su na meti stajlinzi mnogih voditeljica, pa je tako svoju porciju prije nekog vremena dobila i Antonija Blaće koju je pošteno iskritizirao zbog perike koju je nosila za vrijeme vođenja RTL-ova showa ''Zvijezde – ljetni hit''.

"Ne znam da li je problem samo u meni, ali meni se nekako čini da se ovi srpski stilisti i frizeri, ali ono na najžešće sprdaju s Antonijom! Ili je možda Blaće u međuvremenu od kad je to snimala, i sada kad sam je vidio na 'Hall of Fame' partiju rodila, a da to nitko ne zna?" napisao je Ciganović. Ni Miju Kovačić nije lišio komentara na račun frizure koju je usporedio s Antonijom Blaće



"Antonija Blaće, spavaš li mirno? Ukrala je tvoju frizuru napravljenu u Kini", napisao je Cigi (47) na svom Facebook profilu, a fanovi su masovno podržali njegovu objavu.

Pogledajte sve zanimljivosti ovogodišnjeg "Plesa sa zvijezdama".