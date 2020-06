Ciganović oštro: 'Pun sam informacija o svima, bolje da me se ne dira'

Neven Ciganović proteklih godina često nasmijava pratitelje komentarima na društvenim mrežama u kojima brutalno iskreno govori o poznatim osobama. Modni stilist je u razgovoru za RTL otkrio čime se trenutačno bavi.

- Možda ovako na prvu izgleda kao da se ne bavim ničim, ali ja cijelo vrijeme nešto radim. Trenutno sam u jednom novom projektu koji odlično ide uz moj život i lifestyle dosad. Put me ponovno nanijeo u estetske vode u jednoj novoj klinici u kojoj ću biti savjetnik u vezi estetskih zahvata - otrkio je Cigi koji će pokušati dovesti estetski turizam u Hrvatsku. Priznao je kako je i sam na sebi popravio puno toga.

- Nikad nisam skrivao, jer bože moj, pa vidi se. Ne možeš to sakriti. Kako bi neki rekli, nekad mi je nos bio dupli veći, a sada ga nemam. Kao i u svemu, i to je bio jedan tabu koji sam htio razbiti i mislim da sam ga razbio. Nekad se sjetim 'ah da, i to sam radio', 'mogao bih ovo, ali ne, i to sam radio'. Ti kad priznaš neke zahvate, dodaju ti još pet novih. Ja sam po nekima izoperiran cijeli od glave do pete, a to je daleko od istine - iskren je Cigi koji je najpoznatiji po kritiziranju Maje Šuput, Marka Grubnića i Nine Badrić.

- Ne bih rekao da se time želim ugurati u medije, jer za to nema potrebe. To je jednostavno moja želja da kažem ono što drugi misle, ali se ja jedini usudim reći. To sam radio i dok sam bio više prisutan u medijima, samo su sada društvene mreže taj način na koji se mogu izraziti. Ne mislim da su to neki ratovi, to su samo moji komentari i doživljaji tih nekih osoba. Ljudi često to miješaju pa misle da sam ja neki hejter prema pojedincima, ali naravno da nisam. Ja te pojedince izrazito cijenim, kao i njihov rad, ali imam potrebu iskomentirati neki njihov postupak i zato i jesam društveni kroničar. Primijetio sam i kako ljudi jako vole te moje komentare, a dok se ne nađe konkretan projekt za mene na televiziji, ovo je način da se izrazim. Ima ljudi koji se jednostavno naljute na mene, koji su imali period kad ih je moj komentar baš pogodio pa ne razgovaraju sa mnom ili okreću glavu.

Nitko se od njih nije usudio direktno me napasti, jer se ljudi mene boje. Ja sam kamen koji će pokrenuti lavinu, bolje da me se ne dira. Ja sam kao enciklopedija, pun sam informacija o svima i apsolutno baratam sa svim mogućim i nije me strah iznijeti te stvari o nekom. Isto tako, ne bojim se da će netko o meni nešto iznijeti. Sa mnom možete vrlo lako ući u konflikt, no dosad sam ja izvukao deblji kraj u tim stvarima - kazao je Ciganović koji ljude dijele na one koji se mogu nositi s njegovim humorom i sarkazmom i one koje ne mogu.