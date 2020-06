Prije 4 godine napustio nas je otac TV šoubiznisa, njegova nevjenčana supruga za smrt je saznala na plaži

Na današnji dan prije četiri godine napustio nas je Siniša Svilan. Jedan od najosebujnijih urednika, TV voditelja i novinara preminuo je od posljedica srčanog udara u 57. godini života.Svilan je umro na poslu u Beogradu, u kojem je posljednje četiri godine bio direktor programa Pink televizije. Kolege su mu odmah pokušale pružiti pomoć te je ubrzo stigla i Hitna, no Svilan je nakon polusatne reanimacije nažalost izgubio bitku za život. Svilanovu nevjenčanu suprugu Silvanu Mustapić nesretna vijest je zatekla u Makarskoj, gdje je u to vrijeme uživala u ljetu i odmarala na plaži.

Inače, Svilan je rođen 1960. u Trogiru u kojem je i pokopan. Otac mu je bio mehaničar, a majka domaćica. Srednju tehničku školu završio je u Splitu 1979. Zatim je upisao Fakultet strojarstva, koji je ubrzo napustio, te se zaposlio u splitskom brodogradilištu kao mehaničar. Ipak, ljubav prema novinarstvu odvela ga je 1985. u Zagreb, u kojem je upisao Fakultet političkih znanosti i počeo raditi na Radiju 101 kao urednik vijesti. Slijedio je dolazak na HRT, na kojem su ga primili kao novinara u emisiji Dobro jutro Hrvatska.

– Televizija se dogodila slučajno. Jer, s obzirom na to da je televizija slika i ton, po nekim zanatskim kriterijima, ja ondje, zbog svog glasa, nisam imao što raditi – prisjećao se Svilan u jednom intervjuu.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

A upravo su glas i dalmatinski naglasak postali njegov zaštitni znak. Na tome je bio zahvalan Denisu Latinu, koji ga je pozvao u Latinicu. Budući da su novinari Latinice bili i autori, Latin je inzistirao da Svilan sam čita svoje priloge. Nakon HRT-a Svilan je otišao na TV Mrežu “jer je vjerovao u privatnu televiziju”. Od Borisa Homovca preuzeo je vođenje emisije Glamour. No, etablirao se tek kao urednik i voditelj svog Glamour Cafea, koji je prvo krenuo na Mreži, a od 2001. i na HTV-u. Bila je to prva emisija takvog tipa na javnoj televiziji, koja je sadržavala kroniku domaćega šoubiznisa i mondenog života, reportaže s inozemnih priredbi, intervjue s domaćim i stranim estradnim, glumačkim i sportskim zvijezdama. Svilanovi suradnici poput Danijela Despota, Ane Vele i Nensi Proface kasnije su i sami uređivali i vodili slične emisije.

Željan dokazivanja, ali i privučen dobrom ponudom, Svilan 2004. prelazi na Novu TV, gdje uređuje Red Carpet, emisiju koja je tijekom godina postala jedna od najgledanijih i najprepoznatljivijih emisija Nove TV, a iz nje su također proizašla prepoznatljiva TV lica. Svilan je zatim postao i direktor programa, no ta ga je funkcija kasnije koštala i posla na Novoj TV. Na suđenju koje je trajalo pune tri godine lani je presudom Vrhovnog suda presuđeno da je Svilan primio 67.500 eura mita u zamjenu za prikazivanje emisija produkcijske kuće Core Media u programu Nove TV. Na poziv medijskog magnata Željka Mitrovića otišao je u Beograd i postao direktor programa Pink televizije. Dvije godine radio je i kao programski konzultant direktorice televizije B92, lani je radio i kao savjetnik RTL-a. Bio je u braku s akademskom slikaricom Ellom Svalinom s kojom se razveo, a s kojom je dobio kćer Galu.

Mnogi televizijski voditelji i novinari zasluge za uspjeh duguju upravo njemu. Svoju televizijsku karijeru u njegovoj emisiji započela je i redateljica Jasna Nanut te njezina sestra novinarka Ivana Nanut. – Žar kojim je obavljao posao bio je zarazan, uvijek je bio dobre volje i zainteresiran za sugovornika bez obzira na njegov položaj. Pristupačnost i prizemljenost, po tome ću ga pamtiti i po spremnosti na šalu na vlastiti račun. U tome je bila tajna njegova uspjeha, u nesvakidašnjim okolnostima ostao je običan čovjek – kazala je Jasna Nanut o Siniši. Od Svilana je puno naučio i Daniel Delale, koji je uz Sinišu, radeći u Red Carpetu, na Novoj TV učio tajne televizijskog posla. – Siniša je neponovljiv. Imao je kao rijetko tko energiju i poseban senzibilitet. U ovom poslu uspjeh je ostati čovjekom, a on je to do kraja bio – veli Delale. Uvijek nove i svježe ideje Sjeća se da je Siniša na posao na Novu TV, gdje je bio urednik programa, dolazi u pola osam i odlazio nakon Dnevnika. – Zahvaljujući Siniši i njegovu timu u kojem sam i ja bio, Nova TV postala je najgledanija televizija – kaže Delale, a s njim se slaže i televizijska legenda Miroslav Lilić. – Bio je vrlo radišan, imao svježe i nove ideje, od 24 sata on je 25 živio za televiziju te je nametnuo nove standarde na polju estrade i zabave. Na žalost, u ovoj zemlji trebate umrijeti da biste vidjeli koliko vas se cijeni - kazao je nakon Svilanove smrti legendarni TV urednik.