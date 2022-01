Ciganović oštro komentirao styling Marka Grubnića: 'Zabljesnuli su me ovi konjski zubi'

U prvom izdanju ovogodišnjeg Modnog suda stilistu Nevenu Ciganoviću i novinarki Mariji Pajić pridružila se bivša dizajnerica Borna Kotromanić. Trojac je komentirao brojne poznate te njihove novogidišnje stylinge, a najviše je za uho zapeo Ciganovićev komentar na stilista Marka Grubnića. Marko je za ulazak u novu godinu izabrao crvenu kombinaciju.

- Sekundu, da bolje vidim jer su me zabljesnuli ovi konjski zubi - kazao je te stavio sunčane naočale u emisiji. - U prigušenom svijetlu ovako kada gledam, on uvijek drži do sebe i to, vrlo često se meni sviđaju njegove odjevne kombinacije. I ovo mi je dobra kombinacija, volim te baršunaste sakoe, pogotovo kad su svečane prilike u pitanju – pohvalio je Neven Marka. - Imam uvijek tu problem s tom glavom gdje često taj bljesak zuba odvuče pogled od same odjevne kombinacije – dodao je Ciganović te mu poručio da manje koristi 'ultra smile' s FaceAppa. Nadovezala se i Borna. - On je napravio taj holivudski look, znam i gdje, i nema tolike razlike, i uživo je takav – kazala je.

U emisiji su komentirali i izgled regionalne zvijezde Lepe Brene. – Drago mi je što radi sa stilistom, zbog toga tako dobro izgleda – istaknuo je Ciganović. Komentirali su još i glumice Eciju Ojdanić i Anu Gruicu, glazbenika Luku Nižetića i glumca Slavka Sobina.

Podsjetimo, Ciganović i Grubnić bili su u jako dobrim odnosima prije desetak godina, a od tada je njihov odnos bio dosta turbulentan. Prošle je godine Grubnić tužio Ciganovića za uvredu, jer je Neven kazao da je Marko lažirao privatni let. Prvo ročište je bilo zakazano za ožujak, a Grubnić je tužbu povukao prije toga.

