Ana Gruica javila se iz toplog Dubaija i pohvalila neobičnim komadom nakita koji je dobila od Viktorije Rađe

Glumica Ana Gruica Uglešić sa suprugom Boranom Uglešićem otputovala je u toplije krajeve i par je za destinaciju svog odmora odabrao Dubai. Splitska glumica nedugo nakon dolaska u Dubai iskoristila je lijepo vrijeme i u badiću pozirala za fotografije na Instagramu, a kao i obično njezini pratitelji pohvalili su njezin odličan izgled, ali i jedan ukrasni detalj koji je Ana nosila, a dobila ga je na poklon od prijateljice Viktorije Rađe.

- Kad meni moja @viktorija.radja kaže "Imam jedan poklon za tebe. Ovo ne može svak nositi. Kad sam vidjela znala sam da je za tebe"🥰 Evo ga. Dubai. Ovde može sve. 🤣 Slika 2.za bolji pregled igre... - napisala je Ana ispod fotografije i pokazala ukras za usne koji je dobila od Viktorije koja se ubrzo oglasila i komentirala fotografiju.

- Znaci naježila sam se kad sam vidjela drugu sliku🙌❤️❤️😍🔥🔥. Znači nikom!!! - poručila je Rađa. Ana je na fotografiji pokazala i zavidnu liniju koja je rezultat njezinih redovitih odlazaka u teretanu, a dobra fizička sprema jako joj je bitna i dobro joj dođe i kod pripremanja zahtjevnih uloga.

- Treniram cijeli život. Vrlo intenzivno od 2005. godine, od prvog dana Akademije. To je jednostavno moj životni stil. U petnaest godina bilo je i uspona i padova u volji, stilu, kilaži, motivu. Danas vidim svi vježbaju, objavljuju, educiraju, dok sam ja to radila još 2010. godine, ti isti su me po kuloarima prozivali za 'promicanje krivih vrijednosti', očito promašivši 'ceo fudbal'. Tada je to za naše društvo bilo nešto novo, nešto egzotično. Nisu shvaćali širu sliku o važnost psiho - fizičke pripreme, koja je, usput rečeno, postala i tema mog diplomskog rada na diplomskom specijalističkom studiju Kineziologije koji sam završila nakon Akademije. - istaknula je u jednom intervju za Story.