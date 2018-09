Cher opet udara po Madonni

Zvijezda mjuzikla “Mamma Mia: Here We Go Again!” je gostujući u emisiji poznate voditeljice Ellen de Generes trebala govoriti o novom albumu, ali ipak je bilo više riječi o dugogodišnjem sukobu s „Material Girl“.

Naime, u toj emisiji postoji segment „Pravilo pet sekundi“ i Cher je trebala odgovarati na pitanja u tom vremenskom roku. Kad je na red došlo pitanje s kim bi voljela snimiti duet odgovorila je: -Adele, Pink i hm, ne s Madonnom. De Generes je prasnula u smijeh i objasnila joj da ne može odgovarati s kim ne želi pjevati.

Prošle godine pjevačice su udružile snage na Ženskom protestu protiv Trumpa u Washingtonu gdje su obadvije strastveno govorile protiv američkog predsjednika. Čak su se zajedno i slikale pa su obožavatelji pomislili kako su dvije zvijezde konačno zakopale ratnu sjekiru. Naime, još davne 1991. Cher je u intervjuu za CBS o Madonni rekla: -Nešto je u njoj što mi se ne sviđa. Zla je. Ne sviđa mi se to.

Sjećam se da sam je nekoliko puta ugostila u kući jer smo Sean Penn i ja bili prijatelji i bila je užasno bezobrazna. Ponašala se poput derišta cijelo vrijeme. Nekoliko godina kasnije, Cher je izjavila da ima problema s Madonninim ponašanjem, ali da je poštovanje oduvijek postojalo između njih dvije.

-Nikad je nisam mrzila, samo mislim da je grozna. U stvari, veoma je poštujem. Mislim da je Madge jedna od najvećih umjetnica. Uvijek predvodi trendove, prije svih ostalih i ima odlične spotove. Dodala je da je čak bila i malo ljubomorna jer je Madonna uvijek, kada je bila riječ o glazbi, bila korak ispred svih, rekla je tijekom Redditovih AMA nagrada 2013.

Madonna još nije odgovorila.