Jeste li znali da su ovi slavni nekada bili ljubavni parovi?

Foto: PA/Pixsell Ovi parovi nekada su bili u ljubavnoj vezi, a malo tko je za to znao. U razgovoru za GQ 2012. godine glumac Christian Bale otkrio je kako je jedno vrijeme izlazio s Drew Barrymore, ali ljubav nije potrajala. - Izašli smo u kino i gledali smo neki užasno krvav horor i to je bio kraj, nikada me nakon toga nije nazvala. Drew je u jednom intervju pak rekla kako u tom trenutku nije bila spremna za vezu iako je Bale bio jako drag i simpatičan prema njoj.