Celine Dion zbog rijetkog zdravstvenog poremećaja ponovno odgodila zagrebački koncert

Kanadska pjevačica Celine Dion (54) ponovno je zbog rijetkog zdravstvenog poremećaja odgodila koncert u zagrebačkoj Areni koji se trebao održati 18. ožujka 2023. u sklopu turneje "Courage".

Zagreb je jedan od sretnijih gradova obzirom da se ubrzo našao novi datum koncerta, 16. ožujka 2024. godine, dok su mnogi gradovi ostali bez drugog datuma. Naime, osam koncerata planiranih za ljetni dio turneje je tako otkazano, dok sedam planiranih od 26. kolovoza do 04. listopada 2023. ostaje prema planu. Celine Dion završila je prva 52 nastupa na turneji prije nego se pojavila pandemija i prije nego je pauzirala turneju u ožujku 2020.

Od tada se ova sjajna glazbenica liječi i opravlja od teških i upornih grčeva mišića, takozvani “Sindrom ukočene osobe”, koji pogađa jednu od milijun osoba, a koji su je spriječili da održi ostatak turneje. Njen odličan medicinski tim nastavlja procjenjivati ​​i liječiti stanje.

- Dugo se nosim sa zdravstvenim problemima i bilo mi je jako teško suočiti se sa svojim izazovima i pričati o svemu što sam proživljavala. Nedavno mi je dijagnosticiran vrlo rijedak neurološki poremećaj koji se zove sindrom ukočene osobe, a koji pogađa jednog od milijun ljudi. Iako još uvijek učimo o ovom rijetkom stanju, sada znamo da je to ono što uzrokuje sve grčeve koje imam, kazala je Celine uobjavi na Instagramu i nastavila:

- Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokujući poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla. Boli me što vam danas moram reći da to znači da neću biti spreman za nastavak svoje turneje po Europi u veljači. Nedostaje mi vidjeti sve vas... biti na pozornici... nastupati za vas. Uvijek dajem 100% na svojim nastupima, ali to vam u ovom trenutku ne mogu dati. Da bih mogla ponovno biti s vama, nemam drugog izbora nego da se koncentriram na svoje zdravlje, te se nadam da sam na putu prema oporavku. Iskreno se nadam da ću vas vrlo skoro i vidjeti, kazala je Celine u objavi na Instagramu.

Europski dio svjetske turneje “Courage” započeti će 06. ožujka 2024. u Pragu, a završit će 22. travnja 2024. u Londonu.

Već kupljene ulaznice vrijedit će za novi datum, a ukoliko vam novi datum ne odgovara, povrat za kupljene ulaznice možete zatražiti isključivo od četvrtka, 08. prosinca 2022. do nedjelje, 08. siječnja 2023. Ulaznice se vraćaju na prodajnom mjestu na kojem su i kupljene. Kupci koji su ulaznice kupili putem weba trebaju se obratiti na info@eventim.hr. Zahtjevi nakon navedenog termina neće biti uvaženi.

