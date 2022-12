Yoko Ono emotivnom se objavom prisjetila pokojnog Lennona i otkrila što je planirao prije smrti

Prije točno 42 godine svijet je šokirala vijest o smrti Johna Lennona, jednog od najvećih glazbenika svih vremena. Njega je na današnji dan 1980. ubio poremećeni obožavatelj Mark David Chapman, koji služi kaznu doživotnog zatvora, a pomilovanje mu je dosad odbijeno deset puta.

Johnova udovica Yoko Ono danas se na Facebooku emotivnom objavom prisjetila pokojnog supruga.

- John je na neki način bio vrlo složena osoba, ali na drugi je bio osoba koja je zadržala svoju nevinost. Na jednoj razini ostao je dijete kakvo je bio u rodnom gradu. To što je još uvijek zadržao dječji karakter vjerojatno ga je spasilo i pomoglo mu pri pisanju pjesama jer se uvijek mogao prisjetiti kako je to biti dijete, počela je objavu Yoko, i prisjetila se njihovog prvog susreta,

- Kad smo se prvi put sreli, nisam znala tko je on, ali smatrala sam ga potpuno, potpuno privlačnim - nije bio poznat kao najkonvencionalniji najzgodniji muškarac na svijetu, ali imao je šarm koji je bio vrlo privlačan i ljupak. Mislim da je to zato što je bio tako iskren. Budući da sam iz New Yorka, trebalo mi je neko vrijeme da se zagrijam za Engleze, a John je bio prvi s kojim sam se povezala; bilo je nešto tako ljudsko u njemu. Nikad nije lako samo biti svoj, ali John je bio jako dobar u tome, napisala je Yoko koja nije bila baš sretna zbog toga. Jedno od najsnažnijih sjećanja na Johna joj je kada je prvi put nasmijao.

-. Upravo je zgrabio jabuku koja je bila na mojoj izložbi 1966., u londonskoj galeriji Indica. Naime, pokazala sam voj avangardni rad koji je sadržavao jabuku na rasprodaji za 200 funti, zagrizao je i samo me pogledao. Bila sam jako, jako uzrujana jer je to bio moj posao. Pomislila sam, kako se usuđuje, kakav bezobraznik! I samo sam ga pogledala i on je vidio da mi se ne sviđa. John je to registrirao i sramežljivo se nasmiješio i vratio to na pijedestal. U to sam vrijeme bila jako uzrujana, ali kad sam o tome razmišljala nakon što je otišao, činilo mi se prilično slatkim, napisala je Ono i nastavila o posljednjim danima njegovog života.

- Imao je vrlo topao pogled na svoju prošlost. O Liverpoolu je razmišljao kao o mjestu koje je nevjerojatno prekrasno. Nisam to čula od mnogih drugih u to vrijeme. Neki ljudi koji napuste grad u kojem su rođeni ili odrasli kažu: ‘Hvala Bogu da sam otišao’. Ali John je uvijek mislio da je to sjajno mjesto i volio ga je. Posljednjeg tjedna svog života planirao je otići u posjet svojoj Engleskoj. Želio je otići u Liverpool i svom sinu Seanu pokazati rodni grad. Cijelo vrijeme je davao vrlo zanimljive izjave, pogotovo pred kraj. Kao da je slutio da će se nešto dogoditi s njegovim životom i promijeniti sve. Ali ako poslušate njegovu pjesmu "Imagine", vidjet ćete da je sve ono što je tada pokušavao reći sinu Seanu unutra. Sve to, zaključila je Ono.

