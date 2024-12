Burno na druženju! Valentina plakala zbog igre, Darko i Milena se zbližili, a Ivica šokirao Ilonu: 'Preselio sam se u Zagreb'

Nakon romantičnih putovanja stiglo je vrijeme da se parovi okupe na zajedničkom druženju u Istri i provedu nekoliko dana skupa. Dame su imale svoja očekivanja dok su nestrpljivo čekale farmere. Toni i Valentina otkrili su da su i dalje skupa, a ona mu je opet zamjerila što joj nije donio neko cvijeće. „Želim se što prije preseliti jer ne mogu tu daljinu... Ili on k meni ili ja kod njega! Još uvijek sam ljubomorna čim nismo zajedno“, otkrila je Valentina.

Ilija i Ruža ostali su prijatelji, no on je i dalje tražio svaku priliku da je poljubi. „Volio bih se da smo se više zbližili. Ne odustajem nikad“, priznao je. „Ja to njemu dopustim kao prijateljica, a ne kao buduća žena ili ljubavnica“, objasnila je Ruža. Anamarija je Darku pripremila vrlo hladan i nezainteresiran doček: „Ja sam si mislila da će možda neku drugu uzeti.“ Tatjana i Željko i dalje su ludo zaljubljeni i planiraju svadbu, a svoju sreću nisu skrivali ni pred drugima. Tatjana je otkrila da se preselila kod njega. Antonija i Zlatko čuju se povremeno, no bilo im je drago što vide jedno drugo. Farmer je bio optimističan da će se u Istri još više zbližiti.

I Milena i Ivo ostali su prijatelji, no on je priznao da mu je i dalje jako draga. Ipak, pred voditeljicom Anitom Martinović bili su vrlo tajnoviti o svome odnosu. „Nije to još sve definitivno završeno... Nije još izdefinirano, ne odustajem od krajnjeg cilja“, poručio je.

„Ja sam bila gledateljica tih njegovih afera, afere s Tamarom, pa je onda davao lažne nade Katici“, Milena je i dalje bila čvrsta.

Kao šećer na kraju, Ivica je došao po svoju Ilonu: „Čujemo se često, pričamo o svemu. Ona je jedna iskrena i dobra cura. Sad je status quo, vidjet ćemo što će nam život dalje donijeti.“ „U ljubavnom smislu, to s moje strane više nije moguće. Imala sam iskreno neke nade, ali da se nisu izdogađale neke stvari“, dodala je Ilona.

Milena i Anamarija osamile su se i komentirale Darka. Milena je otkrila da ga dosad nije imala prilike bolje doživjeti, no čini joj se kao čovjek na mjestu. „Mislim da mu se sviđa Milena... I jako mi je drago, samo ne bih htjela da bude povrijeđen“, kazala je Anamarija. Anita je okupila sve kandidate kako bi ispitala njihove dojmove i osjećaje. Zanimalo ju je i što se dogodilo s Ivicom i Ilonom nakon zaruka na koncertu Nede Ukraden. „Nije odgovor uopće bio kazan... U pravilu, nisam pristala... Sami čin taj prosidbe mi je bio šokantan, a kamoli još na pozornici pred toliko ljudi i pred Nedom Ukraden. Nisam se snašla“, otkrila je Ilona, „Ponudila sam mu prsten nazad, ali ga nije htio uzeti.“ „I dalje mislim da je ona moja osoba za cijeli život. I dalje bih je zaprosio. Vrijeme čini čuda, vrijeme liječi sve rane“, Ivica je priznao, „Čekat ću je, pa makar cijeli život!“

Nakon prvih istarskih priznanja, bilo je vrijeme i za malo zabave, a Anita je za njih pripremila tzv, 'Stolac'. Kandidati plešu, u trenutku prestanka glazbe, moraju zauzeti mjesto na stolcu. Tko ostane bez stolca, ispada. Igra je uspješno i veselo tekla, a u jednom krugu ispali su Toni i Valentina, koja je ranije istaknula svoj natjecateljski i pobjednički duh, no nije na vrijeme zauzela svoju poziciju na stolcu. Ta ju je činjenica jako naljutila. „Neću više ni u čemu sudjelovati, ovo je moja zadnja igra. Neću uopće više pokušavati. Nema šanse, ovo je zadnje“, vikala je pred svima razočarano, dok su je ostali tješili da je to samo igra, no ipak je gorko plakala.

„To su neki unutrašnji kompleksi“, smatrala je Milena. Pobjednički par u igri, Ivica i Ilona, osvojili su nagradu – masažu.

Uslijedilo je veselo zajedničko druženje, a jutro nakon bilo je vrijeme za prepričavanje i otkrivanje tajni. „Ima jedan farmer s kojim sam se povezala“, priznala je tajnovito Milena.

Ruži je smetalo što se Tatjana i Željko te Toni i Valentina odvajaju i ne druže s njima. Oni, pak, kuju velike planove. Toni je Željku pristao biti vjenčani kum. Ivo i Darko i dalje su smatrali da bi se među njima i njihovim damama moglo nešto dogoditi, no one su jasno dalje do znanja da je u pitanju isključivo i samo prijateljstvo. Ipak, Darka je zaintrigirala Milena. „Odnos farmera i njegove izabrane gospođe pridonio je da se taj farmer i ja zbližimo“, nije ostala imuna ni Milena. „OK, nije mi lako sad kad je i Darko svoj interes pokazao... Volio bih da bude nešto više između Milene i mene“, priznao je Ivo pomalo utučeno.

A dok su uživali u svojoj opuštajućoj masaži, Ivica je imao vijest za Ilonu: „Preselio sam se u Zagreb! Znaš i sama zašto sam došao“

„Šok za šokom, blago meni. Ne znam što je u njegovoj glavi... Ne želi čuti istinu, možda mu je prebolna... Ptičice na grani već znaju da ne želim s njim ništa!“ zaključila je Ilona. A može li se što promijeniti i kakva iznenađenja još krije Istra, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

