Britney Spears uputila oštru poruku obitelji: 'Umorna sam od uloge razumne Majke Tereze'

Pjevačica Britney Spears (39) na Instagramu je objavila fotografiju pisaće mašine i ružičastih ruža, a pokraj toga je uputila oštru poruku svojoj obitelji. Otkrila je da su je "povrijedili više nego što itko može zamisliti".

- Zar vam nije čudno kad se dobrano namučite kako biste našli termin za putovanja ili ručak s ljudima koje volite, a oni vam to u posljednji tren otkažu ili odu nakon deset minuta. U redu, shvaćam… Dostupni su mi samo kada im je to zgodno… Pa ja sada više nisam dostupna nikome od njih! Ne smeta mi biti sama i zapravo sam umorna od uloge razumne Majke Tereze… Ako si bezobrazan prema meni, onda više nemamo što pričati.Ova poruka je mojoj obitelji jer me povrijedila dublje nego što će ikada znati - istaknula je Spears.

Britney, koja je kritizirala svoju rodbinu zbog sudjelovanja u njenom 13-godišnjem konzervatorstvu, rekla je da je svjesna da će "ono biti gotovo", iako "još uvijek želi pravdu".

- Visoka sam samo 162 centimetra i cijeli život sam se pravila da sam viša nego što jesam. Znate li koliko je to teško? - dodala je pjevačica.

Podsjetimo, poslije napetog trosatnog ročišta, sutkinja u Los Angelesu je nakon 13 godina smijenila Jamieja Spearsa s poslova nadzora nad imovinom njegove kćeri vrijednom 60 milijuna dolara i odredila datum u studenom za raspravu o tome hoće li se raskinuti čitav aranžman skrbništva. Britney je počela raditi s odvjetnikom kojeg je sama odabrala, a ne s onim koji joj je dodijeljen pa se situacija u posljednja tri mjeseca drastično promijenila.

-Vjerujem da je ovo skrbništvo nasilje.

Želim imati mogućnost da se udam, rodim još jedno dijete, ali skrbništvo me sputava. Osjećam se zarobljeno, usamljeno i napastovano- poručila je pjevačica na sudu, a prije mjesec dana objavila je da se zaručila s 27-godišnjim Samom Asgharijem, njezinim osobnim trenerom.

VIDEO: Sanja Doležal otkrila je li joj draža 'Košulja plava' ili 'Za dobra stara vremena'