Britney Spears se javila nakon glasina da njeni najbliži planiraju intervenciju: 'Dosta drame'

Ranije ovog tjedna pojavila se informacija kako se glazbenica Britney Spears (41) ne osjeća najbolje te kako svojim ponašanjem brine svoje bližnje. TMZ je pisao kako se Britney bori sa svojim mentalnim zdravljem i zlouporabom supstanci, a oba problema su dovoljno strašna da ljudi koji su joj najbliži planiraju intervenciju.

- Bojimo se da će umrijeti - rekao je jedan njezin prijatelj za ovaj medij te dodao da su ljudi oko nje uznemireni njezinim ponašanjem i da uzima lijekove 'koji je podižu'. Njeni bližnji rekli su i da Britney ima sve češće ispade i ne uzima lijekove za stabilizaciju raspoloženja.

Ispričali su da je njezin menadžer unajmio kuću na području Los Angelesa na nekoliko mjeseci, a plan je bio da Britney odvedu u kuću, gdje će biti njezin suprug Sam Asghari, menadžer i liječnici, kako bi je pokušali uvjeriti da joj je potrebna pomoć. Britney su u utorak trebali dovesti u kuću i razgovarati s njom, ali plan je propao. Neki njeni prijatelji tvrde da se ona složila s planom da posjeti liječnika, ali još nije poznato radi li se o psihijatru.

Sada se javila i sama Britney te demantirala ove informacije koje je medijima dala njoj bliska osoba. Glazbenica je na svojem Instagram profilu objavila snimku te poručila:

- Muka mi je od toga što je uopće legalno da ljudi izmišljaju priče o tome da sam skoro umrla... Mislim u jednom trenutku je dosta! Vjerojatno ću morati prestati objavljivati ​​na Instagramu jer, iako uživam u tome, očito postoji puno ljudi koji mi ne žele dobro! Iskreno, uopće nisam iznenađena…Opet radim najbolje što mogu! Konzervatorstvo je završilo prije godinu dana. Ne ljudi, nije 2007., 2023. je i radim svoje prve domaće lazanje kod kuće! Napokon je proradio kamin u dnevnoj sobi! Kao što moj mužić najbolje kaže: ne vjeruj svemu što pročitaš! Šaljem vam ljubav - napisala je pjevačica.

Nedugo nakon toga je objavila i video u kojemu plešući govori da je živa i da se osjeća dobro.

- Ovaj tjedan u vijestima je pisalo da sam skoro umrla i da imam menadžera i “doktore”! Nemam menadžerski tim niti ću ga ikada više imati u životu! Nemam "liječnike"! Uzimam Prozac za depresiju i to je sve! Ja sam izuzetno dosadna osoba! Frustrira me spoznaja da bi bilo koja novinska kuća rekla nešto od ovoga! To je gore od okrutne šale jer ljudi zapravo vjeruju u te stvari i čini se da se svi moji napori da ozdravim uz moju malu rutinu molitve i terapije uopće ne računaju kad ljudi mogu reći stvari koje su nevjerojatno pogrešne! U svakom slučaju promjena teme... Dosta drame... Trenutačno volim dijamantne haljine i funky modu! Dobro jutro - napisala je glazbenica.

- Previše je negativnosti i drame oko mene. Danas sam jednorog jer to želim biti! P.S. Od sada nosim samo prave dijamante - napisala je u idućoj objavi, a kasnije je dodala i da uvijek nađe način da si razvedri dan nakon što mediji pišu negativno o njoj.

VIDEO Pobijedili su na Dori pa nestali iz javnosti: Neki su se razboljeli, a neki promijenili karijeru