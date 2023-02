Prije 11 godina umrla je Whitney Houston, svoj posljednji nastup održala je samo dan prije tragedije

Na današnji dan prije točno 11 godina svijet je napustila glazbena diva Whitney Houston. Pop-diva pronađena je mrtva u kadi hotelske sobe u Los Angelesu 11. veljače 2012., a od tada do danas detalji o njezinu životu, ali i smrti ne prestaju intrigirati njezine obožavatelje. Njezin veliki uspon, ali i borba s ovisnostima i vlastitim demonima opisana je i u biografskom filmu "I Wanna Dance with Somebody" koji je krajem prošle godine stigao i u naša kina i koji u gotovo dva i pol sata prikazuje vrlo solidan presjek turbulentnog privatnog života i impresivne karijere žene koja se upisala u Guinnessovu knjigu rekorda kao najnagrađivanija izvođačica svih vremena. U filmu Whitney tumači sjajna mlada glumica Naomi Ackie, a u ostalim ulogama pojavljuju se i Stanley Tucci, Ashton Sanders te Clarka Peters. Film prati životni put Whitney Houston, od djevojke iz zbora iz New Jerseyja do jedne od najnagrađivanijih glazbenih umjetnica svih vremena, a autori najavljuju da će publika imati priliku vidjeti inspirativno, dirljivo i jako emotivno putovanje kroz njezin život prije nego što je postala slavna, ali i najvažnije dijelove njezine karijere uz zapanjujuće izvedbe i soundtrack najomiljenijih hitova Whitney Houston kakve još nitko nije čuo.

Whitney je i dandanas jedna od najcjenjenijih i, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najnagrađivanija pjevačica svih vremena, s čak više od 200 milijuna prodanih albuma. Whitney je pokorila sve moguće svjetske liste svojim singlovima, a bila je nagrađena i prestižnom glazbenom nagradom Grammy. Tijekom svoje bogate karijere snimila je sedam albuma, a singlovi kao što su "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Higher Love" i "My Love Is Your Love" davno su se upisali na listu najizvođenijih svjetskih evergrina.

Foto: DPA/Pixsell

No, nažalost, iza impresivne karijere bili su i njezini brojni privatni problemi, ali i dugogodišnja borba s narkoticima, koji su joj u konačnici i presudili. U trenutku smrti imala je 48 godina, a obdukcijom je ustanovljeno da je preminula od posljedica utapanja nakon što je ostala bez svijesti u kadi punoj vode, prije čega se predozirala kobnim koktelom alkohola i lijekova.

Preminula je uoči dodjele Grammyja, a posljednji nastup imala je dan ranije, kada se neplanirano popela na scenu na zabavi uoči Grammyja. Otpjevala je dio pjesme "Yes Jesus Loves Me". Whitney je bila i ostala jedno od najvećih svjetskih glazbenih imena. Rođena je 1963. godine, a glazbom se počela baviti još kao dijete. Prvi album objavila je 1985. godine te je već njime postigla veliki uspjeh.

Njezini veliki problemi počeli su udajom za glazbenika Bobbyja Browna. Problematični Bobby unio je nemir u život glazbenice te se sve češće počelo pisati o njenim problemima s alkoholom i drogama. Od Browna se razvela 2007. godine, no problem s drogom je ostao. Dvaput je bila na rehabilitaciji, no nije uspjela. Iz pakla droge pokušao ju je izvući i njezin tadašnji tjelohranitelj i prijatelj David Roberts koji je u jednom od intervjua rekao da je bio jako zabrinut za nju i nije mogao gledati kako se uništava drogom te je njenom menadžmentu je podnio izvješće o njenim problemima, a od njih je dobio odgovor kako mu se zahvaljuju na sedam godina suradnje.

- Da su me tada poslušali Whitney bi još bila živa - rekao je u Roberts intervju i dodao kako je Bobby Brown imao negativan utjecaj na nju. - Dok nije počela izlaziti s Bobbyjem njen jedini porok su bile cigarete i pivo, a kasnije se sve pretvorilo u kaos. Whitney se spustila na njegov nivo. - rekao je tjelohranitelj. Prisjetio se jednog trenutka u kojem je bilo sasvim jasno da je Whitney van kontrole, a dogodilo se to na koncertu za nećakinju sultana od Bruneja. - Nije mogla otpjevati ni slova, ništa nije mogla. Samo je pričala sat i pol vremena i osramotila se kao nikada - prisjetio se Roberts. U braku s Bobbyjem Whitney je dobila kćer Bobbi Kristinu koja je preminula u srpnju 2015. godine.

Foto: ABACA ABACA PRESS/Press Association/PIXSELL

