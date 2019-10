'Brak mi nije na pameti, a ni medicina. Ne žalim što nisam postala liječnica'

Zdravi humor, dobra zabava, domaća glazba i poznati gosti u nepoznatim situacijama presjek su nove emisije koja od večeras starta na HRT-u. Riječ je o novom zabavnom showu “5.com s Danielom” u kojem će se u voditeljskoj ulozi naći mnogima omiljena voditeljica Daniela Trbović. Riječ je o formatu nalik na iznimno popularne američke late night showove pa u uspjeh takve emisije u Hrvatskoj prekaljena voditeljica uopće ne sumnja.

Ususret prvoj emisiji, s Danielom smo razgovarali o novitetima na malim ekranima, ali i o privatnom životu. Otkrila nam je i je li ikada požalila što je odustala od studija medicine i posvetila se novinarstvu, koja je tajna dobrog izgleda, čime se bavi njezin sin Lovro, a priznala nam je i vidi li se jednog dana ponovno u braku.

Od večeras vas na malim ekranima gledamo u showu “5.com s Danielom”. Po čemu će se taj show razlikovati od dosadašnjih emisija na kojima ste radili?

Nakon emisije “Dobro jutro, Hrvatska” koja je najranija emisija uživo na HTV-u nakon emisije “Žene, povjerljivo!” koja je emitirana subotom poslijepodne, nova razgovorna zabavna emisija nije najkasnija u mojoj karijeri. Jedan “Hit depo” radili smo u 1.30. Show “5.com s Danielom” jedna je od inačica talk showova koji će ići na Prvom u 21.30.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Možete li nam otkriti nešto o samom konceptu showa? Što sve gledatelji mogu očekivati?

U emisiji razgovaramo s dva ili tri gosta, imamo kućni bend koji vodi sjajni Ante Gelo, dakle, pjevamo i sviramo, igramo igre s gostima, imamo snimljene kratke rubrike i nadamo se da će gledatelji s nama provesti ugodnih pedeset minuta.

Tko će vam sve biti gosti? S kojim imenima probijate led?

Naši ledolomci su sjajni glumci, kreativci, umjetnici Rene Bitorajac i Branko Đurić Đuro, ponosni vlasnici privatnog kazališta Luda kuća, ljudi koji postižu uspjehe u različitim domenama kazališnog i filmskog posla. Oni su gosti uz koje uživate.

Riječ je o late night formatu koji je iznimno popularan u Americi. Pratite li njihove showove? Imate li neke uzore preko bare?

Znam da je late night u Hrvata osuđen na uspjeh, naš termin emitiranja je zagrijavanje za late night, 21.30, mi smo predgrupa jer u Americi počinju oko 23 sata. Gledala sam davno i Lettermana i Lenoa, danas su umirovljenici. Inače, ljubiteljica sam britanskog humora, a late night je američka umotvorina i oni imaju dugu i bogatu tradiciju.

Zanimljivo je da late night formate u svijetu vode muškarci, primjerice Jimmy Kimmel, James Corden, Jimmy Fallon... Laska li vam to što su na HRT-u prepoznali upravo vas za vođenje takvog formata?

U tom formatu u svijetu dominiraju muškarci. Pristojne žene u to vrijeme spavaju svoj “beauty sleep” pa ne znam je li to kompliment. Prekontrolirat ću svoju razinu estrogena. Naviknula sam se da u svakodnevici obavljam i neke tradicionalno muške obveze pa vjerujem da ću se zato lakše snaći u i tom “muškom” terminu i formatu.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Show nosi zanimljiv naziv “5.com s Danielom”. Tko je došao na tu ideju? Već prema samom nazivu čini se kao da se tim projektom želite približiti mlađoj publici. Je li to istina?

Naziv je moderan, mladenački, a voditeljica je zrela. Svaki gledatelj nam je važan i vrijedan, bio on mlad ili star. Kakav će nam biti “reach”, vidjet ćemo. Naime, u emisiji imamo i rubriku mladog dvojca koji čine ljudi ovog stoljeća, za razliku od mene i urednice Gordane Škaljac Narančić, koja ipak ima FB profil. Dakle, učimo i od mladih. A za ime “5. com” zaslužan je Gordanin srednjoškolac. Njegov je prijedlog dobio najviše glasova na našoj listi imena. Moj je ostao u ropotarnici prošlog tisućljeća.

Iza vas su već tri desetljeća karijere. Imate li osjećaj da je prošlo toliko vremena? Koliko se televizija kao medij promijenila u tom razdoblju? Što je danas drukčije?

U samo 30 godina dogodile su se nevjerojatne promjene. Ja sam počela s poslom prije faze interneta, mobitela, društvenih mreža. Uz ubrzane tehnološke promjene, promijenio se i vrijednosni sustav, društveni obrasci. Odavno TV prijamnik nije kućno ognjište pred kojim se obitelj okuplja. Sadržaj se promijenio, ljude hranimo trashom i vrtimo se u začaranom krugu panično uspoređujući podatke o gledanosti.

Na glasu ste kao naša najbritkija TV voditeljica. Je li vas to nekada koštalo? Jeste li se zbog toga kome zamjerili?

Svatko od nas voditelja ima svoj stil i to je odlično, nismo klonovi jednog voditeljskog tipa. Ponekad sam možda direktnija ili sam spremnija poigrati se. Naravno da moj način nije svima dopadljiv, ali zato postoji mogućnost izbora sadržaja i daljinski upravljač. Jesam li se nekome zamjerila, ne znam. Vjerojatno me takvi izbjegavaju.

Zanimljivo je i da novinarstvo nije bilo vaš prvi izbor. Kao djevojčica maštali ste o tome da postanete balerina, a nakon srednje škole upisali ste medicinu, od koje ste odustali zbog novinarstva. Jeste li ikada požalili zbog toga?

Nisam baš bila posebna zbog svojih snova. Nekad je svaka druga djevojčica sanjala o tome da bude balerina, danas vjerojatno žele biti influencerice. Ono što sam naučila na medicini mi je itekako korisno, svaki dan sve više, ali nikad nisam požalila što sam odustala od medicine. Imala sam sreće da se počnem baviti nečim potpuno drukčijim i da mi to postane posao od kojeg živim i u kojem svakodnevno uživam.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kakvi ste kada su liječnici u pitanju? Bojite li se doktora? Jeste li hipohondar?

Ne bojim se liječnika i iznimno cijenim njihov trud i znanje. Vjerujem im. I njima i znanosti. A s obzirom na to da sam neke medicinske pojmove napabirčila, naravno, kad me nešto zaboli, odmah je to najgora dijagnoza.

Odmaknimo se malo od teških dijagnoza i posvetimo lakšim temama... Živimo u vrijeme društvenih mreža, no čini se da vi njima niste previše opterećeni. Ipak, neosporno je da one itekako utječu na funkcioniranje medija, ali i društva. Možete li sebe zamisliti kao influencericu? Daje li se tako i nerelevantnim osobama društvena težina?

Nemam privatni FB profil, Instagram... Nisam na društvenim mrežama, ali naša emisija bit će dijete ovog vremena. Biti influencer je ozbiljan posao. Nije lako prikupiti respektabilan broj pratitelja, ali često su i sadržaji koji se nude i osobe koje se promoviraju neprihvatljivi, nevjerojatni. Umnožavanje besmisla.

Mediji vam često komplimentiraju i zbog izgleda. U čemu je tajna vaše mladolikosti? Kakav je vaš stav o estetskim zahvatima?

Baš si gledam liniju donje čeljusti... Starenje ne možemo zaobići, preskočiti. Činjenica jest da se potiče obrazac po kojem muškarci postaju mudriji, a samo žene stare i da nam je zbog toga teže, posebno smo nemilosrdni prema ženama u javnom poslu. Sve što neku od nas čini zadovoljnom i sretnom, podržavam. Mene usrećuje to što ne nosim visoke pete i ne šminkam se.

Majka ste već odraslog sina Lovre. Koliko sebe vidite u njemu danas? Čime se on bavi?

Lovro je upisao fakultet. Odvalio je jednu fazu života i pred njim su novi izazovi i zadovoljstva. Sve u svemu, uzbudljiv period i nadam se da ću i ja biti u stanju sve to pratiti. Još smo u fazi u kojoj više uočavam razlike, a ne sličnosti, ali zbog nekih sam razlika čak i zadovoljna. Vjerojatno i nisam baš najjednostavnija mater, ali uvijek može računati na mene. Posebno kad koristi moje mjerne

jedinice.

Uz posao i majčinstvo, ostaje li vam vremena za ljubav? Vidite li se jednog dana ponovno u braku ili je to za vas čista formalnost?

Ne mislim da je ljubav pitanje slobodnog vremena, više nekih okolnosti i toga jeste li uopće otvoreni za takvu mogućnost. Moram priznati da mi partnerski odnos već dugo nije na pameti, pogotovo ne brak.

Za kraj, kada se osvrnete na sve što ste postigli do danas – što vas čini najponosnijom?

Moje zdravo dijete s kojim i ja odrastam i moja homogena, bliska i topla obitelj.