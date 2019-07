Poznati Hrvati o cijenama na Jadranu: Za naše ljude sve je nabrijano i precijenjeno

Gdje i kako provode ljeto naše poznate osobe te koliko novca izdvajaju za provode o kojima se piše na portalima ili gleda na društvenim mrežama? Da pojedine destinacije u Hrvatskoj pretjeruju s cijenama hrane i smještaja, nije nikakva novost, a koliko racionalno troše i kakvo mišljenje dijele o cijenama na našoj obali, ali i cijenama u inozemstvu, rekle su za Večernji list naše poznate televizijske ličnosti.

Među njima je voditelj Dalibor Petko koji ljetuje u Hrvatskoj, ali trudi se dio odmora provesti i u inozemstvu.

– Uvijek više novca potrošim ovdje nego vani. Imam osjećaj da su neke stvari, poput hrane i pića, skuplje kod nas – smatra Petko. Ne zabrinjavaju ga visoke cijene o kojima se često priča u medijima jer su to najčešće luksuzni restorani u koje, priznaje, ne ulazi prije nego što provjeri o kakvim je cijenama riječ.

Trošim koliko imam

– Trošim koliko imam i ne pretjerujem. Ja nisam u situaciji da moram provlačiti na 24 rate, ali neću ni potrošiti više tisuća kuna za piće pri izlasku. Treba biti racionalan. Prilikom planiranja ljetovanja, ljudi moraju vidjeti kamo idu, kakve su cijene, što dobivaju za tu cijenu te kakva je usluga – objašnjava. HRT-ova voditeljica Daniela Trbović ljetuje isključivo u Hrvatskoj, više od deset godina odlazi na Brijune, koji nisu jedna od jeftinijih destinacija u Lijepoj Našoj.

– Za naše ljude sve je to strašno, od ležaljki do hot doga, sve je jako “nabrijano” i precijenjeno – kaže Trbović, ali i objašnjava da je ona zadovoljna omjerom cijene i usluge na Brijunima.

– Tamo sam zato što postoji za svakoga ponešto, ne mogu sad reći “za one dubljeg i plićeg džepa”, ali zato što su Brijuni nacionalni park i zato što je tamo mir koji ne mogu naći nigdje drugdje na obali – kaže Trbović. Popularni lovac Krešimir Sučević–Međeral ljeto će također provesti u Hrvatskoj. Inače ga provodi u obiteljskoj kući na Zlarinu, ali zbog određenih problema ove godine tražit će privatni smještaj. O cijenama smještaja na Zlarinu nije detaljno informiran, ali smatra da ne odskaču od prosjeka.

– Čitam zgražanja nad većim turističkim središtima. Generalno je kod nas nekakva politika da ljudi ne misle dugoročno nego o tome kako zgrabiti što više novca pa ćemo poslije razmišljati o tome hoće li se gost vratiti, a najčešće neće – tvrdi Sučević–Međeral. Posjetio je destinacije koje su skuplje od Hrvatske, ali trudi se ne razmišljati o cijenama jer smatra da bi previše kalkuliranja moglo uništiti odmor.

– Kad si tu, koliko stoji da stoji, platit ću, ali ću razmisliti hoću li se vratiti na to mjesto – dodaje. No, kao i Petko, smatra da treba pametno isplanirati odmor.

Hrvatska nije skupa

Ashley Colburn, producentica, redateljica i dokumentaristica iz Kalifornije, smatra da Hrvatska u usporedbi s ostalim europskim zemljama nije skupa za Amerikance. U Hrvatskoj najviše troši na hranu, a jedinu zamjerku pronalazi u vinu za koje smatra da zna biti skupo u restoranima.

– Nama je referencija da imamo lijepo more, međutim ne možemo se izvlačiti na more i sunce. Meni se ne sviđa usluga na našoj obali, nedostaje nam ljubaznosti i osmijeha. Vani to nisam toliko osjetio – primjećuje Petko. S poznatim prijateljima odlazi izvan Hrvatske jer se kao javna osoba ne može potpuno opustiti ondje gdje ga prepoznaju. O odlasku na ljetovanje izvan zemlje razmišljao je i poznati lovac iz Potjere. Smatra da bi to bilo i svojevrsno upozorenje hrvatskim ugostiteljima koji, kaže Međeral, na nas ponekad gledaju kao na nužno zlo.

– Ljudi trebaju otići van i sami procijeniti vrijedi li to. Ja mogu reći da je u usporedbi s drugim zemljama Hrvatska među ljepšima, ali je li to vrijedno nabijanja cijena? To što ste vi na prekrasnoj obali ne znači da lignje moraju stajati više u odnosu na neke druge restorane – nadodaje. Slaže se i Petko.

- Dizanje cijena moguće je jedino ako to prati tržište. Dakle, ako je potražnja toliko velika da moraš odbijati goste onda možeš dizati i cijene. Ali, s dizanjem cijena očekuje se i bolja usluga koju dobivaš - zaključuje.

Radijska voditeljica Tatjana Jurić smatra kako nema razloga ljetovati na šest rata.

– Mislim da se uvijek može uštedjeti i izbjeći kava na glavnom trgu i popiti je u nekoj šarmantnoj ulici sa strane. Isto tako, ne moraju se svaki dan jesti delicije nego se katkada može i kod kuće skuhati. Sve je od osobe do osobe – kaže Jurić.•