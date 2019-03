Daniela i Barbara prvi put zajedno na istoj pozornici na dodjeli Večernjakove ruže

Samo tjedan dana dijeli nas od glamurozne dodjele Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK. Nestrpljenju nominiranih polako se bliži kraj jer 22. ožujka u izravnom prijenosu na Prvom programu HRT-a saznat ćemo kojih ste sedam veličanstvenih nagradili Večernjakovom ružom, najznačajnijom medijskom nagradom koja se počela dodjeljivati prije točno 25 godina.

S kolikim nestrpljenjem nominirani čekaju da prezenteri otvore omotnice i pročitaju imena dobitnika dobro znaju i voditeljice Barbara Kolar i Daniela Trbović, jer su i same bile u toj poziciji nekoliko puta. Ove godine Barbari i Danieli izmaknula je nominacija, ali zato im je pripala čast da vode jubilarno izdanje Večernjakove ruže. Unatoč južini koja je bila neumoljiva na dan našeg susreta i dogovorenog fotografiranja, Barbara i Daniela oboružale su se optimizmom i osmijehom kao i uvijek, popravile nam svima dan i obećale dobru zabavu na dodjeli Ruže.

Iako su, prema Barbarinom sjećanju, samo jednom, prije puno godina imale zajednički voditeljski zadatak, nema sumnje kako se odlično nadopunjuju, a na pitanje jesu li uigran par Daniela nam odgovara:

– Barbara i ja smo navijački par, navijamo zdušno jedna za drugu, godinama. Do dodjele 22. ožujka ćemo se i uigrati. Radujem se našoj istospolnoj voditeljskoj zajednici, a nadam se da će i gledatelji dijeliti naš užitak. Crna i plava na pozornici – san svakog muškarca. Samo se moramo dogovoriti koja je vrsni profesionalac, a koja hostesa, po dobrom starom stereotipu.

Barbara se nadovezuje i dodaje kako je prošlo puno, puno godina otkako su zajedno radile i pokušava dokučiti što je razlog tome.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

– Ne znam zašto je tome tako. Možda je u pitanju strah da nećemo jedna drugoj dati do riječi. Ili da se nećemo uspjeti dogovoriti koja će biti lijepa, a koja pametna. Tko će ga znati - kroz smijeh će Barbara. Program i dodjele koje idu uživo nisu nikakva novost za iskusne voditeljice, navikle su jako dobro i na nepredviđene situacije i jako dobro znaju kako doskočiti takvim nepredviđenim momentima.

– Sve što je uživo nije nam strano. Nepredviđene zgode začin su programu uživo. Ne pokrivamo požare, padove s pozornice i elementarne nepogode. Nema toga s čime se veterinarka i nadriliječnica ne mogu nositi – kaže nam Daniela aludirajući na fakultete koje su Barbara i ona pohađale. Kako će izgledati sama dodjela i tko će biti glazbeni gosti i prezenteri, još neko vrijeme ćemo držati u tajnosti, ali Barbara nam otkriva što možemo očekivati od nje i Daniele kao kormilara cijele dodjele.

– Mislim da ćemo se podjednako pokušati držati na sigurnoj udaljenosti od stila “tiha, smjerna i samozatajna” i izvedbe koja uključuje njihanje na trapezu, striptiz i gutanje vatre. Možda nam uspije. Ono što je sigurno na nama će raditi najjače snage HTV- a, stilistica Nataša Svekler i šminkerica Zdravka Bolf. Jer je za voditeljice, naročito u njeznim formativnim godinama poput naših, najvažnije da su lijepe, haha.

Na naše pitanje tko im je favorit ove godine i za koga navijaju, Barbara diplomatski odgovara:

– Naravno da imam svoje favorite. Vjerujem da svi koji na bilo koji način i u bilo kojoj mjeri prate medije imaju svoje favorite. No, pretpostavljam da to ne moram ni napominjati, nema šanse da vam kažem tko su oni. Daniela pak ne skriva za koga navija.

– Imam favorite i tu nema dvojbe. Važno je biti objektivan, ali ja potpuno pristrano navijam za naše. Hajmo naši! Svi s HRT-a su mi važni i dragi. Nadam se da su se gledatelji i čitatelji angažirali – veli Daniela. Tri godine zaredom Trbović je slavila pobjedu u kategoriji TV osoba godine. Tako je Ružu dobila za 1995., 1996. i 1997. godinu i jako dobro se sjeća dodjela na kojima je počela slagati svoj buket Ruža.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

– Moj ružičnjak je još iz prošlog tisućljeća. Iz vremena bez interneta i pametnih telefona. Zamislite! A ja još radim. Dodjele su bile u Kerempuhu, a pamtim slatko iščekivanje i neizvjesnost. I sreću i uzbuđenje kad sam čula svoje ime. Te davne, prve Ruže nisu bile glamurozne kao današnje. Tek su pupale – prisjeća se voditeljica.

Svoje prve Ruže dobro se sjeća i Barbara Kolar, a osvojila ju je za 2002. godine u kategoriji TV osoba godine.

– Uvijek sam osjećala veliko poštovanje prema iskusnijim kolegama koji su Ružu dobivali prije mene, pa je ući u taj privilegirani klub bilo nešto doista posebno – s ponosom govori Barbara i prisjeća se i te prve nominacije i toga koliko joj je značilo biti uz bok kolegama čiji rad iznimno cijeni.

– Večernjakova ruža bila je i ostala iznimno prestižna nagrada, važna i draga svima nama koji radimo za publiku. Biti prepoznat kao netko tko zaslužuje biti u uskom krugu najboljih velika je čast, a i veselje. I to ne samo prvi nego baš svaki put – kaže. Nagrade, pogotovo one koje dodjeljuje publika, uvijek su dokaz da su se trud i rad isplatili i da ih je publika prepoznala, a o tome koliko joj znače Ruže Daniela nam kaže:– Naravno da mi znače. I najznačajnije su onda kad ih dobijem. Tad se moj ukus podudara s ukusom publike.Čitatelji Večernjaka još su davnih dana prepoznali voditeljski talent naših sugovornica i vjerno ih nagrađivali, pa su i Daniela i Barbara ponosne vlasnice buketa Ruža.

– Moj buket je potpuno drukčiji od današnjeg. Mramorno postolje i ruža od mesinga. I tako tri puta. Impozantno. Sve su jednako važne jer ih je osvojila zanimljiva žena, ja – kaže Daniela. Barbara je svoje četiri Ruže povjerila na čuvanje roditeljima.– Stoje na klaviru u stanu mojih roditelja i prava su eklektična instalacija - potječu, naime, iz različitih razdoblja pa se razlikuju i dizajnom.

O zabavama nakon dodjele Ruža još uvijek se priča, a Barbara nam duhovito veli kako su zapravo najbolji tulumi onih kojih se jedva sjećamo. Osvrćući se na tulume Daniela kaže:

– S obzirom na to da sam laureat iz prošlog tisućljeća, sjećam se posljednjeg, prošlogodišnjeg partija. Prilika je to da se ljudi iz branše okupe na jednom mjestu pa se napričam sa svojim kolegama i s onima iz neprijateljskih kuća.Nakon dulje pauze na HRT se vratio omiljeni show “Zvijezde pjevaju”, a na veliko veselje gledatelja u ulozi voditeljskog para opet su Barbara Kolar i Duško Ćurlić. Zanimalo nas je hoće li se njih dvoje opet odvažiti i sami zapjevati u emisiji i koliko im je drago što se omiljeni show vratio na ekrane.

– Smatram se iznimno sretnom osobom jer radim posao koji obožavam. Od radija, preko mozaičnih emisija do velikih showova. Znala sam da mi je ovo potonje nedostajalo, ali do prve povratničke emisije možda i nisam bila svjesna koliko. Stvarno uživam. A što se pjevanja tiče, mislim da smo Duško i ja uvijek otvoreni za tu opciju. Samo ne bi bilo loše da to obavimo što prije da naša izvedba ne odudara baš krajnje bolno od natjecateljskih nastupa. Emisija “Žene povjerljivo” donosi nam i dalje zanimljive ženske priče, a Danielu pitamo je li joj neka ženska priča iz ove sezone posebno prirasla srcu.

– U sedlu smo već treću sezonu i u glavi imam kompilaciju svih mogućih emisija i tema. A svima su zajedničke – žene. Sve ih cijenim i važne su nam protagonistice. Dakle, volim žene. Zato se radujem i Barbari. Pametna, obrazovana, nenadmašna voditeljica. I ono što je za voditeljicu najvažnije – lijepa. – odgovara nam Daniela.

Uz TV emisije “Zvijezde pjevaju” i “Kod nas doma” Barbaru slušamo i u programu radio Antene, a smiješe li joj se još neki poslovni planovi u budućnosti, Barbara kaže:

– Plan mi je tekuće projekte privesti kraju maksimalno sretno i uspješno. Trenutačno je na poslovnom planu prilična gužva, tako da baš i ne razmišljam o dodatnim opcijama. No obično se događa da ili voziš u leru ili se radni zadaci gomilaju jedan na drugi. Tako da - tko zna što nosi sutra?

Pogledajte najljepše haljine s Večernjakove ruže