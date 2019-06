Nesuđena liječnica postala je TV voditeljica, a dance pjevačica - psihologica

Za učenje nikad nije kasno. Potvrđuju to i naši brojni estradnjaci koji su svoje fakultetsko obrazovanje započeli, ali i završili tek u zrelim godinama. Iako su studentske klupe nerijetko dijelili i s dvostruko mlađim kolegama, to ih nije pokolebalo da ostvare svoj cilj i u ruke ponosno prime toliko željenu diplomu. Protekli tjedan diplomom su se pohvalile bivše TV voditeljice Vlatka Pokos, koja je diplomirala na kanadskom sveučilištu Sheridan, i Josipa Pavičić Berardini, koja je svoje obrazovanje završila na jednom privatnom fakultetu u Zagrebu. No, one nisu jedine osobe koje su na sebi i svojem obrazovanju odlučile poraditi nešto kasnije. Primjerice, Daniela Trbović diplomirala je novinarstvo na pragu pedesete, a već nadomak četrdesetima u studentske klupe vratio se i Robert Knjaz.

VLATKA POKOS

Nakon odlaska iz Hrvatske Vlatka Pokos posvetila se sebi. Početkom lipnja pohvalila se diplomom prestižnog sveučilišta Sheridan na kojem je završila studij oglašavanja i marketinške komunikacije. – Diplomirala sam s počastima koje dobiva samo nekolicina najboljih studenata! Ponosna sam i sretna, u mislima s mojom bakom, koja me čuva s neba. Predivan osjećaj! Zahvalna sam na svemu dobrome u svojem životu i na divnim mladim ljudima s kojima sam studirala – napisala je Pokos na svojem Instagramu koji je svega nekoliko dana nakon objave o diplomi zaključala za javnost. Naime, njezin uspjeh izazvao je gnjev jednog muškarca koji je Pokos, kako tvrdi, počeo zlostavljati. Prije odlaska u Kanadu nekadašnja voditeljica u studentske klupe sjela je i u Hrvatskoj, a u Lijepoj Našoj na jednom je privatnom zagrebačkom sveučilištu studirala turizam. – Nisam upisala fakultet zbog diplome, turizam je nešto što me zanima, a funkcionira u cijelom svijetu – kazala je tada Pokos, koja je tijekom studentskih dana nizala samo odlične uspjehe. – Uvijek sam bila odlikaš, i to što imam odlične ocjene za mene nije ništa novo. Nažalost, ljudi me doživljavaju površno i zato o studiranju uopće ne volim govoriti u medijima. Super je jedino ako mogu nekome poslužiti kao motivacija za studiranje u zrelim godinama, jer za obrazovanje nikada nije kasno – izjavila je prije sedam godina tada brucošica Vlatka u jednom intervjuu.

Foto: Instagram

JOSIPA PAVIČIĆ BERARDINI

Nekadašnja TV voditeljica, a danas poznata spisateljica Josipa Pavičić Berardini ovih se dana pohvalila diplomom međunarodnog sveučilišta. Zahvalila je svim zaposlenicima i profesorima fakulteta te rektoru i napisala da je ponosna i sretna što nije odustala od obrazovanja. “A sad mi, molim vas, čestitajte. Sretna sam do neba”, napisala je Josipa uz nekoliko fotografija sa svečanog uručenja diplome. Ispod fotografija istaknula je da je ponosna na sebe te da uvijek treba ulagati u svoje znanje i zdravlje. Naime, 2014. godine ovoj bivšoj pjevačici, televizijskoj voditeljici i spisateljici dijagnosticiran je karcinom dojke koji je pobijedila. Svoju bitku za ozdravljenje detaljno je opisala u knjizi “Šest milimetara”. Okušala se kao glumica, sudjelovala je u reality showu “Farma”, a poznata je i po svojim kulinarskim vještinama. Danas radi kao voditeljica autogenih treninga, a sve donedavno gledali smo je i u showu “Ples sa zvijezdama”.

Foto: Instagram

ROBERT KNJAZ

Od obrazovanja na pragu četrdesetih nije odustao ni Robert Knjaz. Popularni televizijski voditelj, redatelj i glumac prije više od deset godina iz drugog je pokušaja upisao studij filmske i TV režije na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti. Prvi put isti je fakultet pokušao upisati još nakon srednje škole, no kako nije prošao prijamni ispit, završio je na Ekonomskom fakultetu na kojem je stekao prvu diplomu iz marketinga. – Te davne 1990. godine htio sam upisati režiju, no nisu me primili. Nisam ušao ni u uži krug. Predao sam tada scenarij o najluđem danu jednog svojeg frenda iz kvarta, da bih nakon pola godine u videoteci posudio “Idiotsku noć” Martina Scorsesea i shvatio da je on već snimio film s istom temom. Očito je komisija mislila da sam predao lošu kopiju Scorseseova filma. A onda je došao rat pa me “povukla” televizija i tek sam sad opet pokušao ostvariti svoju davnu želju – i uspio – povjerio nam je Knjaz u intervjuu prije deset godina. Toliko željenu diplomu Akademije stekao je u 43. godini, no pretjeranog slavlja nije bilo. – Pravo slavlje bit će kad jednom snimim film – kazao je tada po mnogima omiljeni voditelj koji ponosno nosi titulu magistra filmske i TV režije.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

IVANA BANFIĆ

Diplomu u ruke nakon četrdesete primila je i pjevačica Ivana Banfić. Iako je u mladosti razmišljala o upisu na Glazbenu akademiju, kasnije su se njezini interesi promijenili pa je tako u 45. godini upisala studij psihologije i psihoterapije u Centru za integrativni razvoj. U mladosti je već stekla diplomu fitness trenerice na višoj trenerskoj školi, a kako je, osim zdravom tijelu, oduvijek težila i zdravom duhu, odlučila je steći i diplomu terapeuta. – Posljednjih 20-ak godina bavila sam se proučavanjem ljudske psihe. Zanimalo me zašto su ljudi sretni, tužni, ljutiti, zašto traže odgovore i utjehu u religiji... a kroz svoj sam posao glazbenice često susretala različite psihološke profile... Pogotovo danas oko sebe vidim puno nezadovoljstva, dosta je ljudi izgubljeno i drago mi je što ću im moći pomoći, jer od toga jednog dana želim razviti posao – izjavila je svojedobno Banfić. Svoje snove pretočila je u stvarnost pa je tako početkom svibnja prvi put organizirala detoks program za samo 12 osoba u prirodi nedaleko od Siska. Cijena trodnevne radionice te smještaja s punim pansionom iznosila je oko 2500 kn.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

DANIELA TRBOVIĆ

Da nikad nije kasno za učenje, pokazuje i Daniela Trbović. Mnogi zasigurno ne znaju da je HRT-ova voditeljica zapravo nesuđena liječnica. Prvotno je Daniela studirala na Medicinskom fakultetu, no od studija je odustala i posvetila se televizijskom poslu. U 48. godini već prekaljena voditeljica u ruke je primila svoju prvu diplomu, i to onu novinarstva koju je u svom britkom stilu odmah prokomentirala. – Sad sam to riješila, sad mogu još samo umrijeti, sve sam ostalo sad napravila – komentirala je prije osam godina Trbović koja je u studentske klupe sjela ponajviše zato što unatoč brojnim projektima zbog srednje stručne spreme nije mogla prijeći u viši platežni razred na javnoj televiziji. – Neće mi nešto promijeniti ta diploma, ali sad se mogu kandidirati za visoke pozicije, s puno više novca – dodala je voditeljica kojoj je upravo novac bio jedan od motiva da studij privede kraju na pragu pedesetih.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL