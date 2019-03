Braća Sinković su potpuno različiti, ali obojica ne mogu bez ovoga

Osim brojnih osvojenih odličja, jedna od prvih asocijacija na slavnu sportsku braću Sinković je i različit imidž po pitanju frizura. Usprkos bratskoj povezanosti, genetika nije mogla biti drugačija - Valentova pomno oblikovana gusta kosa sušta je suprotnost Martinovoj pedantno obrijanoj glavi.

Bez obzira na dodijeljene im gene, dinamični duo odlučio je u duhu bratske i muške solidarnosti zajednički odrediti najbolju strategiju za kosu i vlasište, o čemu će zasigurno htjeti više čuti većina pripadnika snažnijeg spola. Tako će Martin poduzeti što odlučnije mjere za njegu vlasišta, dok će Valent nastaviti s uhodanom rutinom koja je rezultirala njegovom zdravom i gustom kosom. Rezultat je i uspješna suradnja s kozmetičkim brendom Vichyjem, koji ih je imenovao ambasadorima Dercos Aminexila.

„Iako je naš životni ritam maksimalno usmjeren na treninge i natjecanja, svjesni smo da je uz njegu tijela podjednako važna i briga o kosi i vlasištu. Kako bih na vrijeme spriječio gubitak kose odlučio sam se za iznimno kvalitetne Dercos proizvode koji u potpunosti odgovaraju mom životnom stilu. Šteta što je Martin zakasnio s ovom spoznajom“ – kroz šalu je poručio je Valent Sinković.

Linija protiv ispadanja kose sastoji se od tri iznimno učinkovita preparata, osmišljenih da djeluju povoljno na rast vlasi, ali i na očvrsnuće postojećih vlasi. Za prve znakove gubitka kose tu je Aminexil MEN intenzivni tretman, koji se ciljano nanosi na područje ispadanja kose (tjeme i/ili zaliske), a osim što jača vlakno kose u roku šest tjedana dokazano usporava padanje kose. Za prorijeđenu kosu cijelog tjemena Vichyjevi stručnjaci pripremili su Aminexil MEN pjenu za rijetku kosu trostrukog djelovanja, koja trenutačno zadebljava vlas i daje strukturu. A kako je pranje kose za mnoge i svakodnevna aktivnost, Aminexil MEN energetski stimulirajući šampon revitalizira vlasište za jaču i gušću kosu, a odlična je nadopuna bilo kojem proizvodu.

„Ispadanje kose u određenom je obliku prisutno u oko 80 posto muškaraca starije životne dobi, no prvi znakovi mogu se zapaziti već u dobi od 25 do 30 godina. Stoga svojim pacijentima često preporučujem Dercos proizvode jer u svojoj ponudi sadrže sveobuhvatnu liniju za razna stanja i probleme vlasišta: od masne i suhe kose i prhuti do raznih oblika ispadanja kose. Osim povoljnog terapijskog učinka konačni učinak je i ljepši izgled kose, što je podjednako važno kako pacijentima, tako i nama dermatolozima“ – izjavio je dr. med. specijalist dermatovenerolog Borna Pavičić.

Složit ćemo se svi, uz braću Sinković briga o kosi i vlasištu nikad nije bila energičnija, jer kosa bira Dercos!