Ljubica iz showa 'Ljubav je na selu': 'Bila sam kod Marka. Žao mi je Raseme'

Umirovljenica iz okolice Varaždina Ljubica Turšćak osvojila je srce Ljube Bebića u showu ''Ljubav je na selu'' , no za RTL je otkrila da ipak nisu ostali zajedno.

"Nismo se Ljubo i ja zaljubili, ni on u mene, ni ja u njega. Bilo je to jako lijepo prijateljstvo, ali ljubav se nije dogodila. Prerazličiti smo, nismo jedno za drugo“, rekla je Ljubica.

„Lijepo mi je bilo, dosta dobro iskustvo. Nažalost, nisam našla ljubav, ali prijateljstvo jesam“, kaže te dodaje: „Ljubo je bio dobar domaćin, lijepo nas je ugostio“.

Otkrila je i s kim je ostala u kontaktu od farmera i kandidatkinja.

„Čujem se s Milom, Ksenijom, Rasemom… Uglavnom s ovim starijim curama. I čujem se s Ljubom i Markom jednom tjedno ili jednom u dva tjedna“, kaže Ljubica.

Među farmerima se šuškalo o njezinu odnosu s Markom, no ona tvrdi da su samo prijatelji.

„Marko me prijateljski pozvao k sebi. Ja sam se čula s Rasemom, rekla sam joj to. Ona je rekla da više nije s Markom i da je sve u redu. Dobra sam si s njom, malo mi ju je i žao. Čujemo se. Pozvala me je k sebi, ali najvjerojatnije neću moći ići jer sam spriječena, no možda se nekad sretnemo“, rekla je.

