Srce Borne Sose ukrala je samozatajna arhitektica Ivona: 'Starija je od mene četiri godine'

ponosna mama

Sonja Kovač snimila trenutak u kojem je njezina kći izgovorila 'mama': 'Je l' i vi čujete ili sam zabrijala?'

Sonja je snimila kako kćeri govori da kaže "mama", a djevojčica je zatim to i učinila. "Jel i vi čujete ili sam zabrijala?? Preslušala sam već sto puta, meni je to to!! Koji neopisivi osjećaj jaooooo!! Kada ste vi čule svoj prvi 'mama'?", napisala je glumica opisu objave.