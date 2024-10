Bio je prosječan učenik, ali i ambiciozan bejzbolaš i košarkaš i postao san mnogih žena

Razigrani poput dvojice tinejdžera, George Clooney i Brad Pitt proteklih dana putuju po filmskim mekama promovirajući svoj posljednji zajednički projekt, film "Vukovi", i pritom se odlično zabavljaju. Najprije u Veneziji, gdje su podigli zvjezdanu prašinu na crvenom tepihu sa svojim glamuroznim pratiljama, potom i u Los Angelesu gdje je održana još jedna premijera. Osim čvrstog prijateljstva i nevjerojatno dobrog izgleda u 60-ima, dvojica hollywoodskih veterana dijele i nepresušnu energiju i dobar smisao za humor, a iz pogleda na fotografije s premijere dalo se zaključiti kako s njima ama baš nikada ne može biti dosadno.

George Clooney posljednjih dana ima još jedan dobar razlog za slavlje: 19. rujna navršila su se točno tri desetljeća od dana kada je na američkoj televizijskoj postaji NBC emitirana prva epizoda serije "Hitna služba", jednog od najuspješnijih projekata u povijesti televizije, koji je usput Clooneyja katapultirala među zvijezde.

U pet sezona, koliko je žario i palio malim ekranima u ulozi markantnog liječnika dr. Douga Rossa koji spašava živote pacijentima u čikaškoj bolnici County General, George Clooney postao je globalna zvijezda i nakon toga su mu vrata svih hollywoodskih studija bila širom otvorena. "Da nisam prihvatio tu ulogu, ništa ne bi bilo isto", rekao je novinarima koji ga posljednjih dana opsjedaju, pritom podsjećajući čitatelje na impresivnu karijeru i privatan život jednog od najplaćenijih i najtraženijih glumaca današnjice.

George Clooney rođen je 6. svibnja 1961. u Lexingtonu u američkoj saveznoj državi Kentucky, kao drugo dijete u obitelji bivše missice Nine te oca Nicka, novinara i televizijskog voditelja, kasnije i ambicioznog političara irskog podrijetla. Od majke je baštinio ljepotu, od oca ambiciju, a sklonost show businessu od tete Rosemary Clooney, poznate glumice i pjevačice.

Mali George bio je prosječan učenik, ali i ambiciozan bejzbolaš i košarkaš. Godine 1977. pokušao je igrati profesionalni bejzbol za Cincinnati Redse, ali mu nije ponuđen ugovor. Odustao je od sporta, potom i od novinarskog fakulteta, i na očaj svojih roditelja, odlučio je otići svom rođaku Miguelu Ferreri na plantažu duhana gdje je radio kao berač.

"Proveo sam cijelo ljeto berući duhan, što je vrlo težak i nedovoljno plaćen posao. To me natjeralo da dođem u Hollywood", prisjetio se godinama kasnije. U to doba spavao je u garderobi svog prijatelja, nije imao ni za autobusnu kartu, a na audicije je išao biciklom koji je posuđivao. Za život je zarađivao prodajući ženske cipele, puneći police u dućanima i radeći građevinske poslove jer do onih glumačkih nije mogao doći. Uglavnom su to bile nebitne uloge u nepoznatim sapunicama.

Prvu manju ulogu ostvario je 1982. u nikad emitiranom filmu, gdje se našao uz bok Charlieju Sheenu, no zamijetili su ga ipak neki od producenata te mu ponudili nove poslove. Njegova prva veća uloga došla je 1984. u televizijskoj medicinskoj poluhumornoj seriji "E/R". Iako se odvijala u bolnici, mnogi je pogrešno miješaju s "Hitnom službom" (ER), u kojoj će Clooney nastupati deset godina kasnije.

U prvim godinama karijere glumio je majstora u seriji "Životne činjenice", dok je u jednoj epizodi "Zlatnih djevojki" igrao detektiva Bobbyja. Njegova prva značajnija sporedna uloga došla je u seriji "Roseanne", u kojoj je glumio šefa Roseanne Barr, Bookera Brooksa, nakon čega je slijedila uloga građevinca u seriji "Baby Talk" te detektiva zavodnika u "Sestrama". No, ono najbolje tek će uslijediti: uloga dr. Douga Rossa u NBC-jevoj hit seriji "Hitna služba" u kojoj se prvi put pojavljuje 1994. godine.

Ova će serija sa 331 epizodom u 15 sezona prikazivanja osvojiti čak 23 televizijske nagrade Emmy uključujući i onu za najbolju dramsku seriju 1996., kada je ondje briljirao i Clooney. Vrata filmskog svijeta za njega su u to vrijeme širom otvorena, te je paralelno sa serijom ostvario i svoju prvu veću hollywoodsku ulogu u filmskom hitu "Od sumraka do zore" Roberta Rodrigueza.

Nakon ovog uspjeha slijedili su "Jednog lijepog dana" s Michelle Pfeiffer i "Mirotvorac" s Nicole Kidman, a svjetsku slavu stekao je ulogom Batmana u filmu "Batman i Robin". Taj ga je uspjeh 1999. ohrabrio u odluci o napuštanju "Hitne službe" kako bi se u potpunosti mogao posvetiti filmskoj karijeri, a svojim odlaskom nakon pet godina snimanja širom je otvorio vrata Goranu Višnjiću, koji je u megapopularnoj seriji zablistao u ulozi dr. Luke Kovacha.

Prve velike uloge iz tog doba bili su mu hollywoodski kino hitovi "Tko je ovdje lud?" i "Oluja svih oluja", a onda je naposljetku stigao i "Oceanovih jedanaest". Film je postigao senzacionalni komercijalni uspjeh i polučio dva nastavka, a Clooney je konačno zasjao na hollywoodskoj A listi najtraženijih glumaca i od tada do danas je ondje i ostao.

Potom se upustio i redateljske vode, a krenule su i nagrade: 2006. je nominiran za Oscara za najboljeg redatelja i najbolji originalni scenarij za "Laku noć i sretno", te za najboljeg sporednog glumca u filmu "Syriana". Time je postao prva osoba u povijesti koja je iste godine nominirana za režiju jednog filma i glumačku izvedbu u drugom, a nagradu je osvojio za ulogu u "Syriani". Riječ je o filmu koji je djelomično temeljen na priči o bivšem CIA-inom agentu Robertu Baeru i njegovim memoarima u kojima je pisao o svojim iskustvima na Bliskom istoku.

Ubrzo je, 2008. godine, nominiran za Oscara za najboljeg glavnog glumca u filmu "Michael Claytona", ali je nagrada pripala Danielu Day-Lewisu za "Bit će krvi". Svog drugog Oscara primio je 2013. i to za produkciju "Arga", proglašenog najboljim filmom. Okitio se i s četiri Zlatna globusa, među njima i onaj za svoj doprinos filmskoj i zabavnoj industriji.

Slijedile su i nagrade koje slave njegov famozno dobar izgled, a koji mu je bio od velike pomoći pri proboju u Hollywoodu. Clooney je jedan od samo dvojice koji su dva puta osvojili titulu najprivlačnijeg živućeg muškarca u izboru magazina People, najprije 1997., zatim i 2006. godine. Medije i brojne poklonike već desetljećima zanima i njegov privatan život.

Dugo je tvrdio da će nakon kratkog propalog braka koji je sklopio davne 1989. s glumicom Talijom Balsam ostati vječiti neženja. Tijekom mladosti hodao je s Kelly Preston i Kimberly Russell. Bio je u kratkoj romansi s francuskom konobaricom Celine Balitran, britanskim modelom Lisom Snowdon i novinarkom Carole Radziwill. Neki se još sjećaju i njegove kratke veze s Renée Zellweger ili pak Sarah Larson. Nekoliko godina bio je sa zgodnom Talijankom Elisabettom Canalis, a potom i Stacy Keibler, s kojom je prekinuo nakon dvije godine veze. Siguran u svoj status sretnog samca, okladio se s Michelle Pfeiffer i Nicole Kidman u deset tisuća dolara, dok su njegove kolegice tvrdile da će postati otac prije četrdesete. Obje su bile u krivu te su mu poslale ček, no novac je vratio i okladio se u dvostruko ili ništa da neće postati otac ni do pedesete. I, uistinu, nije, no planove mu je 2013., kada su mu bile 52 godine, pomrsila prekrasna i mlada Amal Alamuddin.

Njihovu ljubavnu priču, onu u kojoj je odvjetnica za ljudska prava ukrotila jednog od najvećih plejboja glumačkog svijeta, smatraju jednom od najljepših u Hollywoodu. Upoznao ih je zajednički prijatelj na večeri u talijanskom Comu, a onda se Clooney zainteresirao. Kako bi impresionirao lijepu Amal, isprva joj je pisao pisma, pretvarajući se da je zapravo njegov pas Einstein. U pismima je stajalo kako su ga oteli te da mu treba odvjetnik, a Amal je pristala i od tada svijet prati njihovu bajkovitu ljubavnu priču. Glumac se prema svojoj supruzi odnosi s puno pažnje, ljubavi i poštovanja. Drži je kao kap vode na dlanu, a u svojim javnim govorima često je se sjeti spomenuti i zahvaliti što je ušla u njegov život te mu podarila dvoje divnih nasljednika.

Blizance Alexandera i Ellu dobili su 2017. Iako se slavni zavodnik nikada nije vidio u očinskoj ulozi, danas je sretan što ipak jest. "Nema uopće rasprave, moj život u potpunosti se promijenio otkako je u njega ušla Amal. Prvi puta netko je bio važniji od mene. Nisam više bio sebičan, sve što je ona radila bilo je bitnije. A onda su došla i djeca. Samo je to još nedostajalo za potpunu sreću, a uopće ništa nisam tako zamišljao", ispričao je glumac.

Osim svojih velikih filmskih, ali i obiteljskih dostignuća dokazao se i na drugim životnim poljima, osobito kada je 31. siječnja 2008., zbog njegovih golemih napora da pozornost međunarodne javnosti svrati na političke i društvene krize u svijetu, proglašen veleposlanikom mira Ujedinjenih naroda. Glumac je izjavio da je imenovanje za njega "velika čast".

"Nestrpljivo čekam početak suradnje s UN-om kako bih pridobio potporu javnosti za iznimno važnu stvar, na jednom od najmučnijih i najpogubnijih područja u svijetu", rekao je Clooney, koji se prethodno istaknuo u međunarodnoj kampanji za pomoć humanitarnoj krizi u Darfuru, na zapadu Sudana, gdje je od šest milijuna stanovnika u gotovo pet godina život izgubilo dvjesto tisuća ljudi, a 2,2 milijuna moralo je napustiti svoj dom.

Također, ovog glumca i humanitarca mnogi su htjeli vidjeti u politici, ali ne i on, liberal prema vlastitom priznanju. O ratu u Iraku javno je govorio: "Neprijatelja više ne možete svladati pomoću ratova; umjesto toga, stvarate cijelu generaciju ljudi koji traže osvetu. Danas je važno samo tko je glavni. Sada smo to mi - bar zasad. Naši neprijatelji će koristiti auto bombe i samoubilačke napade jer nemaju drugog načina da pobijede. Vjerujem da ministarstvo obrane misli da je ovo rat koji se može dobiti, ali to više ne postoji. Više nikoga ne možemo pobijediti."

Prije 15-ak godina čak je postojao cijeli pokret koji je trebao uvjeriti Clooneyja da se kandidira za političku funkciju u rodnoj državi Kentuckyju, nakon čega se trebao kandidirati za Senat protiv Mitcha McConnella 2008. godine. O tome je George rekao: "Kandidatura za političku funkciju? Ne. Spavao sam s previše žena, previše sam se drogirao te sam bio na previše zabava". Bilo je to u vrijeme kada je njegov otac Nick Clooney "jurišao" na američki Kongres u rodnom Kentuckyju. Nakon neuspjeha, izrekao je duhovitu rečenicu: "Prvi dio života sam proveo poznat kao brat Rosemary Clooney, a sada provodim drugi dio života poznat kao otac Georgea Clooneyja."

Premda se nikada nije uključio u političku utrku, njegov sin George je svoja politička uvjerenja često komunicira javno. U srpnju ove godine, kada je pojačavao pritisak na Joea Bidena da se sam povuče iz kandidature za predsjednika SAD-a, George Clooney je to učinio u članku koji je osobno napisao za New York Times.

"Volim Joea Bidena. Kao senatora, potpredsjednika i predsjednika. Smatram ga prijateljem i vjerujem u njega. Vjerujte u njegov karakter. Vjerujte u njegov moral. U posljednje četiri godine dobio je mnoge bitke s kojima se suočio. Ali jedina bitka koju ne može dobiti je borba protiv vremena. Nitko od nas ne može. Nećemo pobijediti u studenom s ovim predsjednikom. Povrh toga, nećemo osvojiti Zastupnički dom, a izgubit ćemo i Senat", napisao je Clooney i dodao da mu to nije lako reći, ali Joe Biden s kojim je prije tri tjedna bio na prikupljanju sredstava, nije bio Joe Biden iz 2010. godine. Nije čak bio ni Joe Biden iz 2020. godine.

Njegove su riječi glasno odjeknule jer je upravo Clooney sudjelovao u prikupljanju donacija za Bidena, kao i njegove kolegice Julia Roberts i Barbra Streisand. Premda su i Michael Douglas i John Cusack pozvali Bidena na povlačenje, zanimljivo je da je Biden uzvratio udarac jedino Clooneyju, umanjujući njegovu ulogu u skupljanju donacija za demokrate.

Predsjednik je na donatorskoj večeri ostao više od tri sata, kako su tvrdili njegovom taboru, dok se Clooney fotografirao i brzo otišao, čime su htjeli pokazati i da je 81-godišnji Biden imao više izdržljivosti od 63-godišnjeg glumca. No, kako to obično biva, vrijeme je pokazalo tko je izdržljiviji: Joe Biden naposljetku je odustao od predsjedničke utrke, šaljući u političku bitku svoju desnu ruku Kamalu Harris, dok George Clooney sa svojom lijepom suprugom i djecom putuje svijetom i promovira svoj novi film.

"Obitelj mi je sve. Daju mi osjećaj pripadnosti, dom i bezuvjetnu ljubav - sve ono za što sam mislio da bih mogao dobiti od dobre karijere i psa. Amal i ja smo sjajan tim. Nikad se nismo posvađali, imamo divan život. Da mi je netko kad sam bio mlađi rekao da će mi se nakon 50. dogoditi najljepši dio života, nasmijao bih se jer sam smatrao da si sa 50 zapravo mrtav. Sad mislim da ni sa 60 nisi toliko star. A oko 70. rođendana ću se već malo zamisliti", našalio se nedavno George Clooney.