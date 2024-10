Dominik Livaković ima rastavljene roditelje, djeda neobičnog imena, dvije sestre i brata

Danas Hrvatska igra protiv Poljske od 20:45 sati u Varšavi utakmicu četvrtog kola elitnog razreda Lige nacija. Ovim smo se povodom prisjetili našeg nogometnog reprezentativca, vratara Dominika Livakovića koji svoj privatan život nastoji držati podalje očiju javnosti, no istina jest, da mu to uvijek i ne ide baš za rukom.

Kako bilo, sredinom godine gostovao je u sklopu serijala "Knjaz kod Vatrenih", a osim brojnih sportskih tema s Dominikom Livakovićem, voditelj se dotaknuo i onih tema o kojima nerado govori. Knjaz mu je pripremio slova na papirićima, a za ono koje je izvukao, morao je navesti prvu asocijaciju. Tako ga je slovo "Ž" asociralo na ženu, Helenu Livaković. "Jako sam sretan s njom", kazao je. Na slovo "B", imao je asocijaciju na bebu. "Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nisu važne", ispričao je.

Knjaz ga je potom upitao kako su odabrali ime Joakim. "Imali smo nekoliko imena oko kojima smo dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno", otkrio je Livaković. Kad je potom izvukao slovo "G", rekao je: "Garderoba, volim si kupiti neku lijepu stvar, ali na kraju dana žena mora odobriti. Nekad je iznenadim pa mi kaže: Baš si me iznenadio, ali loše", kazao je kroz smijeh. Gledatelji su imali priliku doznati da ima dvije sestre i brata, da su mu roditelji rastavljeni i da ima očuha, ali se svi odlično slažu. Uz to je hrvatski vratar ispričao da je djed Vojmil imao veliki utjecaj na njegovu karijeru. "Kako su moji radili, on me vozio u školu, na treninge, čekao me sa sendvičem, a baka Vesna je pravila palačinke. Volio sam kod njih biti više nego kod kuće", prisjetio se svog djetinjstva.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo krštenje sina Dominika i Helene Livaković

VEZANI ČLANCI:

FOTO Severina prošetala gradom u kombinaciji koja košta sedam tisuća eura!

Podsjetimo, vratar hrvatske nogometne reprezentacije i turskog Fenerbahčea Dominik Livaković i njegova supruga Helena početkom ove godine postali su roditelji dječaka Joakima. Helena je rodila u Petrovoj bolnici u Zagrebu, a par je vijest o dolasku prinove uspješno tajio do samog kraja, odnosno porođaja.

Helena Livaković nedavno je u pričama na društvenoj mreži Instagram objavila preslatku fotografiju na kojoj ona, Dominik i sinčić poziraju uz nogometni teren, nakon utakmice na kojoj je tada Dominikov klub pobijedio Besiktas rezultatom 2:1. Inače, Dominik i Helena vjenčali su se u lipnju 2022. godine u Zadru, a prije toga bili su pet godina u vezi. Atraktivna Helena prije nego što se udala prezivala se Matić.

VIDEO Gledatelji oštro o Martininom zlatnom gumbu: 'Ništa posebno, ovo nije talent. Trebalo bi to ograničiti'