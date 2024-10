'Testiranje mi je pokazalo!': Marija Šerifović otkrila od koje opake bolesti joj prijeti opasnost

Poznata srpska pjevačica Marija Šerifović nedavno je gostovala u podcastu 'Oslobođenje' kojeg vodi još jedan glazbenik, Elvir Laković Laka. Tom prilikom dvojac se raspričao o mnogim temama, a bivša pobjednica Eurovizije u jednom je trenutku spomenula da je napravila DNK analizu koja otkriva njeno podrijetlo. - Napravila sam svoj DNA Ancestory Report. Mene ima i u Nepalu. I u Maroku. I u Alžiru. To je ludilo. Mene ima i u zapadnoj Turskoj, u sjevernoj Grčkoj... - prisjetila se Šerifović u šaljivom tonu.

Međutim, onda je spomenula još jednu stvar koju je saznala u sklopu istog izvještaja: - Ja sam dodala još malo dolara da mi se provjere potencijalne... - započela je pa nastavila: - Stoji mi da ću možda oboljeti od Alzheimera - otkrila je Marija o kojoj je bolesti riječ kada su u pitanju predviđanja na temelju njezinog obiteljskog stabla. Voditelj se zatim našalio na njen račun, a Šerifović prihvatila šalu.

@oslobodjenje - DNK testiranje mi je pokazalo da ću možda da fasujem Alzheimera Marija Šerifović i Opet Laka - cijeli podcasta slušaj i gledaj na www.podcastoslobodjenje.ba. #marijaserifovic #opetlaka #elvirlakoviclaka #oslobodjenjepodcast ♬ original sound - oslobođenje

Pjevačica će u sklopu svoje turneje 'Dolazi ljubav' kroz par dana, 18. listopada, održati nastup u riječkoj dvorani Zamet, a dva mjeseca kasnije, 14. prosinca, stiže i u Arenu Varaždin. - Glazba je do prošle godine bila moja prva ljubav, a sada je druga, ali ja ne mogu bez nje. Plan je da ova turneja završi u ožujku, nakon čega sigurno slijedi pauza od dvije godine, jer moram odmoriti, a nakon toga tko zna, zato idemo uživati - neka poludi Rijeka, neka poludi Varaždin – otkrila je Marija putem Extra FM-a voditeljici Dorini Duplančić.

Podsjetimo, Šerifović se prije dvije godine pohvalila kako je krenula s fitness transformacijom te je tada otkrila kako je u nepunih 28 dana izgubila šest kilograma. Nakon toga Marija se više nije oglašavala o dijeti, ali nedavno je otkrila da joj je jedna ekstremno stroga dijeta na kojoj je bila prije početka snimanja spotova koštala zdravlja. Naime, pjevačica je pojela jedan uštipak i zbog toga je završila na infuziji. - Bila sam 22 dana na ekstremno strogoj dijeti prije početka snimanja spotova. Došao je na red prvi spot koji smo snimali Matija Cvek i ja za pjesmu „Pola sunca”, a onda su naši prijatelji poslali catering i oni imaju strašno dobre uštipke - prisjetila se Šerifović za Blic, pa dodala:

- Pojela sam jedan, stigla sam kući. Sutra sam imala snimanje spota za pjesmu „Idi dok te volim”. Zaspala sam negdje oko 23 sata, a oko jedan iza ponoći su me probudili stravični bolovi u trbuhu. Povraćala sam i sve što ide uz to, otišla sam na hitnu. A onda sam tek oko pola četiri zadrijemala. Međutim, tijekom noći sam se budila i bila sam blijeda kao krpa – rekla je pobjednica Eurosonga 2007. godine. No, nije mogla otkazati snimanje spota. - Donijeli su mi infuziju... Ne znam ni što su mi sve radili, to je možda jedan od najtežih dana u mom životu. Mislila sam da neću preživjeti - zaključila je.

Inače, Marija je krajem prošle godine postala majka malenog Marija kojeg je rodila surogat majka. Pjevačica od tada na društvenim mrežama redovito objavljuje intimne trenutke sa sinom, pa je tako na Instagramu pokazala kako ga uspavljuje dok je Mario u klokan nosiljci. "Moj prvi ples”, napisala je Marija uz video i dodala emoji plavog srca.

