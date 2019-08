Bogat kao Ecclestone, najbolji frend mu je Ronaldo, ali najviše se divi Modriću

Gianluca Vacchi, najpopularniji talijanski milijarder, za nedjeljni Večernji list ispričao je oko 1.20 ujutro svoju životnu priču. Impresivnu. Priču kakvu imaju rijetki. Priču koja govori o – dva života. O prvom u kojem je bio biznismen, i o drugom u kojem danas, s 52 godine, živi kao – kralj. Jer mu je, eto, ovaj prvi život – dosadio.

Danas mu je nadimak – Grandpa Playboy. Deda Playboy. Taj je imućni čovjek iz Bologne u životu, barem do njegova kraja, odlučio iskoristiti sve što može. Otići do kraja. Bez obzira na godine. Iako s 52 godine baš i nije neki djed. Ali, tako su ga prozvali u Čizmi. Idemo redom, čovjek trenutačno ima tvrtke vrijedne – tri milijarde eura. Da stavimo u neke gabarite, to je otprilike novac koji ima i – Bernie Ecclestone. No, pustimo lovu... Priča je bitna. A taj talijanski milijarder i biznismen, sjedeći na bijeloj kožnatoj fotelji iza pozornice prije svoga koncerta u Umagu, kaže:

– Imam dva života. Sad živim drugi život. U prvom životu bio sam poslovni čovjek. Jurio sam kao mladić za novcem. I onda sam shvatio, u kasnim četrdesetima, da jurim i da će život vrlo brzo proći dok ja hvatam novac. Odnosno da trebam stati, da trebam nešto promijeniti. I to vrlo brzo! I odlučio sam – pustit ću sve i postat ću – DJ! I danas vodim novi, drugi život. Život DJ-a – priča nam Gianluca kojega su pratitelji prozvali i – “The Coolest Man on Instagram”.

Danas živim drukčije

Na društvenoj mreži jednostavno ga obožavaju. Nadimak mu je i Seksi Djedica, na nabildanom tijelu bezbroj je tetovaža, u njegovu životu hrpe su djevojaka u bikinijima, o čemu svjedoče i fotografije na društvenim mrežama. Živi životom u kojem su mu svakodnevica privatni mlazni avioni, luksuzne jahte, moderni stanovi, luksuz pršti, a na Instagramu prati ga 13,2 milijuna ljudi. U “pravom” životu, prijatelji su mu svjetski slavni ljudi, razvikane svjetske zvijezde poput Cristiana Ronalda, Cristiana Vierija, Zaca Efrona, vlasnika tvrtke ToyWatch čiji sat nosi i – Michelle Obama... Čovjek doista živi – novi život. Glamurozan.

Sjedimo iza pozornice na koju će se Vacchi popeti za koju minutu, čim završimo ovaj razgovor. Čuje se žamor nekoliko tisuća ljudi koji nestrpljivo čekaju da vide jednu od najpopularnijih zvijezda Instagrama. No, njemu se ne žuri. Razgovaramo, no prekidaju nas neprestano, neki Talijani žele se s njim fotografirati, nevjerojatno je popularan, ali on samo odmahuje rukom:

– Ljudi, pa vidite da razgovaram s prijateljem, radimo intervju – govori im.

Sa smiješkom, zainteresiran za razgovor, pun energije odgovara na pitanja. Čini se da ima sve vrijeme ovoga svijeta. Nije pod stresom, ne žuri se, ne gleda na sat... Drugi bi bili pod stresom, ali ne i on.

Kažete da vam je ovo sad, nakon prvog poslovnog, drugi život, koji je bolji?

– Uvijek je bolji život koji sada živiš, zar ne? Jer očekuje se od tebe da uživaš u životu. U mojem slučaju je ovako – život koji danas živim, život DJ-a kao moj drugi život, mnogo je bolji od onog prethodnog u kojem sam bio biznismen. Ali, i onaj prvi život bio je fantastičan. I da budem iskren, nisam ga posve napustio. Jer, i dalje imam kompanije i tvrtke koje sam imao u prvom životu. No, danas živim drukčije – kaže DJ Vacchi i dodaje:

– Da budem posve iskren, da nisam imao taj prvi život, u kojem sam stekao bogatstvo, ne bih mogao živjeti ovaj drugi život. Zar ne? Tako je...

Talijan ste, rođeni ste u Bologni i kao mladić ste skijali. Poznajete li Alberta Tombu? Otprilike ste istih godina, trenirali ste skijanje, natjecali se, bilo bi logično da ga znate...

– La Bombu. Pa kako ga ne bih znao! Tomba mi je dobar prijatelj. Baš smo bliski. Kad smo bili klinci skijali smo zajedno i natjecali se.

Je li stariji od vas?

– Da, godinu dana.

Pričajte malo o tome dobu...

– U to doba, kao klinac, pobjeđivao sam Tombu. Da, da, puno puta. Netko će možda pomisliti da pričam bezveze, ali postoje rang-liste, mogu dokazati da sam ga pobjeđivao, ha-ha... Ne muljam, istina je!

I što se onda dogodilo? Kad je Tomba postao nepobjediv?

– Kad smo postali punoljetni, on je imao 18 godina, a ja 17, on je tada ubacio u “višu brzinu”. Mentalno je bio nevjerojatno jak, fizički u fenomenalnoj formi, i postao je u tom trenutku nepobjediv. Kasnije je postao možda i najbolji skijaš svih vremena.

Natjecali ste se u veleslalomu?

– Tako je. Kad ste mlad skijaš puno više vozite veleslalom nego slalom jer je to najteža skijaška disciplina. I tu se vidi koliko je tko dobar. Dakako, natjecali smo se kasnije i u slalomu... – priča Talijan.

Gianlucin je otac bio vlasnik multinacionalne kompanije Industria Macchine Automatiche S.P.A koja je proizvodila vozila, lijekove i hranu. Tu je mladi Vacchi počeo, napravio prve korake u biznisu. Kasnije je otvorio niz tvrtki, neke je kupovao, druge prodavao.

– Negdje sam pogodio, negdje nisam – kaže.

Jedna od njih je ToyWatch Company, zatim Last Minute Tours Co., niz investicijskih tvrtki, a danas je predsjednik Societa Europea Autocaravan...

Na Ramosovoj svadbi

U životu ste napravili promjenu, zaokret. Iz fotelje na – pozornicu. Bogat ste čovjek, imate stanove u Miamiju, privatne mlažnjake, jahte...

– Moj je imetak iz mog prošlog života, u kojem sam živio 25 godina. Mnogi misle da sam od rođenja bio vrlo bogat čovjek, no to nije istina. Rođen sam u imućnoj talijanskoj obitelji, rekao bih u prosječno imućnoj. Obitelj je vodila neke poslove, no ništa pretjerano, imali smo mali biznis, ali s velikim potencijalom. I u to sam ja uskočio, iako je to bilo jedno veliko kockanje. No, uspio sam! I od malog biznisa nastala je velika kompanija. Tako sam stekao početno bogatstvo. A kasnije sam prodavao i kupovao tvrtke u 12 različitih područja. Bavio sam se investicijskim poslovima, u nekima sam zaradio, u nekima izgubio... – govori otvoreno Gianluca.

Što vam znači novac?

– Znate što, novac je za mene važan samo ako ga mogu podijeliti s prijateljima i onima koje volim. Nisam od onih koji razmišljaju samo o tome kako zaraditi što više novca, pa još više, samo ga gomilati. Meni to nije bitno.

A što vam je bio cilj u mladosti?

– Kad sam imao 20 godina, tada mi je cilj bio zaraditi što više novca, obogatiti se. No, to je normalno za mladića. Ali sada mi to više nije cilj, shvatio sam i danas znam da novac nije toliko važan. Ali je važno vrijeme. Ono curi i svaki dan imamo ga sve manje.

Što biste savjetovali muškarcima svojih godina, dečkima u pedesetima, što da promijene?

– Volio bih im reći da se posvete onome što vole. Jer ako u to unesu svoju energiju, tada će im godine biti zadovoljstvo. Jer godine doista mogu biti samo broj. I posebno je važno reći, smatram da je to možda i najvažniji savjet – nikad ne odustajte! Uvijek postoji šansa za neku promjenu, uvijek se nešto može promijeniti. Na bolje, dakako. To je jako važno.

Foto: Instagram

Prihvaćaju li prijatelji vaših godina takav savjet?

– I njih upozoravam. No vidim kod nekih meni najbližih prijatelja, koji su sad u sličnim godinama kao i ja, da su u nekom trenutku svojih života počeli misliti da su prestari, da više ništa ne mogu promijeniti, da su ih godine prestigle. Ali to nije istina!

Kakvu ulogu u tim promjenama ima novac?

– Nikakvu. Nije to nešto što je vezano uz novac. Jer da bi se čovjek promijenio, za to mora imati hrabrosti. Novac u tome ne igra nikakvu ulogu. Tko je spreman na promjenu, tko za to ima muda, taj će to i učiniti.

Što bi bio prvi korak? Promijeniti život ne može se preko noći, malo se što može napraviti odjednom, za trenutak. Odakle krenuti?

– Prvo se treba brinuti o sebi. O svome tijelu. Postoje ljudi koji su u pedesetima, no ne razumiju da se trebaju brinuti o svome tijelu. Jer tijelo je naše vozilo kojim se vozimo u ovom predivnom životu. Treba se brinuti o svome tijelu, a vidim da su mnogi muškarci digli ruke od svojeg tijela, ne brinu se o svojoj kondiciji, izgledu, spremnosti... A to je pogrešno, to je pogreška broj jedan. A može se lako promijeniti, zar ne.

A što je s mladima?

– Sanjajte velike stvari. To je moj savjet mladima. Jer danas mladi imaju brojne mogućnosti, no nije im lako uspjeti. I stoga mladi ljudi moraju biti uvjereni da će uspjeti ostvariti svoje snove. Moraju vjerovati u to što žele postići. Vidim da mnogi ljudi u mlađim godinama kojima su roditelji omogućili mnogo toga u životu postanu razmaženi. A morali bi sami raditi i boriti se za svoje ciljeve, a ne doći na gotovo. Ništa im neće doći samo od sebe.

Držite li se vi toga?

– Zamislite, ja i danas, s 52 godine, iako sam postigao vjerojatno sve što sam mogao u životu, i dalje sanjam i imam svoje ciljeve.

Kako ste se osjećali kada ste se odlučili započeti novu karijeru?

– Hrabro. Evo primjera, kad sam odlučio da ću biti DJ, počeo sam od nule. I s toliko godina odlučio se prepustiti sudu mladih ljudi. Koji me na pozornici neće prihvatiti zbog moga bogatstva. Novac mi na “stageu” nije mogao pomoći. Bilo je to klasično kockanje. Možda ću uspjeti, možda neću. Kad sam stao na pozornicu, ljudi su mi jednostavno mogli okrenuti leđa i otići – priča Gianluca.

Gdje ste nastupali, što vam je najveći domet kao DJ-u? Otvara li vam vaše ime, koje je poznato u svijetu biznisa i šoubiznisa, mjesta na festivalima?

– Popularan sam, to je istina, i to mi je pomoglo da dođem do nekih klubova i festivala. Ali samo da tamo dođem, ne i dalje. Jer kad se popnem na pozornicu, onda na njoj moram i ostati nekoliko sati. I tada se vide junaci, zar ne?

Gdje ste sve u svijetu nastupali?

– Na Tomorrowlandu u Belgiji, kraj Antwerpena. To je vrh moje karijere. To je najveća pozornica na kojoj sam bio. Nastupao sam i na nekim drugim velikim festivalima, ali morate shvatiti da je moja karijera DJ-a tek u povojima. No, nema velike razlike između velikih i malih nastupa. Kad znam da mogu uspostaviti kemiju s publikom, s tim mladim ljudima koji dolaze na festivale, imam samopouzdanje bez obzira na to radi li se o malom klubu ili velikom stadionu.

Imate li katkad tremu prije nastupa, muče li vas kakve crne misli?

– Reći ću nešto, puno je teže nastupiti pred 20 ljudi, nego pred 20 tisuća ljudi – kazao je Vacchi.

U tom trenutku u Umagu ga je čekalo nekoliko tisuća ljudi.

Eto, i Rolling Stonesi su jednom održali koncert za samo četvero ljudi, za nekog bogataša na privatnoj zabavi negdje u Aziji, otkrio je u nekom dokumentarcu Mick Jagger. Došli su s cijelom ekipom, kamionima dovezli opremu kao da će održati koncert pred desecima tisuća ljudi. U lipnju ste nastupili i na vjenčanju Sergija Ramosa u Sevilli, bili su ondje i AC/DC na pozornici, navodno je njihov angažman stajao milijun eura. Kakav je vaš odnos s Ramosom, vrlo ste popularni među nogometašima?

Foto: Instagram

– Ramos mi je dobar prijatelj, obožavam ga!

A Luka Modrić?

Modrić me impresionirao

– I on je sjajan dečko! I s Lukom sam dobar prijatelj, a imamo i isto ime, ha-ha.

Koliko se dobro poznajete s kapetanom hrvatske reprezentacije?

– Vrlo dobro. Luka je, što svi znaju, prvenstveno veliki igrač, prvak, može igrati a da i ne gleda gdje je tko... Nevjerojatan je igrač, a ono što me kod njega najviše impresioniralo to je njegova skromnost. Istog je duha kao i dijete koje se igra s loptom. Vidi se da uživa u tome što radi. No, ostao je čvrsto na zemlji. Modrićev je životni stav da ništa u životu nije zagarantirano. Zato on uvijek tako predano radi, trudi se. Obožavam tog dečka! Zadnji put, na svadbi Sergija Ramosa, baš smo se napričali, razgovarali smo jako dugo, teme su se samo mijanjale... Divim se tom Hrvatu.

Imate mladu djevojku? Mnogo mlađu od vas...

– Tako je. Evo, tu je s nama, sjedi preko puta. Bio sam i oženjen, i to je istina. No, to je bilo u mojem prvom životu. U doba kad sam imao 27 godina. Brak je potrajao samo tri godine... U to doba jurio sam za novcem.

Poznajete li Hrvatsku?

– Da, odlično. Moj je otac imao brod, i mi smo tim brodom svako ljeto plovili Jadranom. Bilo je to još u vrijeme Jugoslavije. Tako da sam čari vaše zemlje upoznao davno. A upoznajem ih i danas. Eto, sad prvi put nastupam u Umagu, a ovoga ću ljeta još dva puta doći u Hrvatsku, i to na nastupe na Zrću, u Papayi. Volim mlade ljude koji se žele zabaviti. A Hrvati vole zabavu...

Životni vam je moto “Carpe diem” – Iskoristi dan. Što sve radite da ga i iskoristite?

– Trening i glazba. To je najvažnije u mojem životu. Bez te dvije stvari ne prođe mi ni jedan dan. A ostalo, što stignem.

Je li moguće da jednog dana započne i vaš treći život? Prvi biznismena, drugi DJ-a, a treći?

– Moguće je, naravno. Čak mi se jako sviđa ta ideja. Baš je zgodna, ha-ha.

Imate li ideju što biste tada radili?

– Možda bih mogao biti glumac...