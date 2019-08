Sjećate se Tare iz Karme? Otkrila nam je zašto se nikad nije preselila u Zagreb

1. Obitelj

Oni su moj dom, radost, škola,ljubav... koliko god ponekad bilo kaotično, ne bih mogla zamisliti da je drugačije. To je ujedno i razlog zašto nisam nikad preselila u Zagreb zbog posla. Svjesna sam da bi bilo puno lakše, ali kroz godine uspjela sam sve savršeno posložiti da mogu otići kad god zatreba i ponovo se vraćam svojima.

2. Glazba

Moja snaga i inspiracija.. uz nju rastem, liječim dušu, uživam pjevati i svirati klavir, stvarati nove pjesme...Tko god voli glazbu do te mjere zna da nikad neće prestati se baviti glazbom i nikad neće odustati od nje.

3. Knjiga

Obožavam čitati! Nisam vezana za neki stil posebno pa ne mogu istaknuti neku određenu knjigu, ali kad god mogu čitam čak i više knjiga istovremeno! Imam jednu u autu, drugu u torbici, obavezno. Imam nekoliko priručnika po kući.

4. Sport

Bavim se sportom od malih nogu. Krenula sam gimnastikom i suvremenim plesom i kasnije u školi igrala košarku .Danas je to vožnja biciklom i 3x tjedno crossfit. Ima još toga što bih voljela naučiti, npr. poledance, a uvela bih i pilates.

5. Auto

Možda zvuči čudno, ali da vam objasnim:

Obožavam voziti, od malena volim aute, čitam novine o automobilima volim otići na sajmove i jedva sam čekala da položim vozački ispit da si mogu kupiti (kako i jesam) svoj omiljeni auto i otići gdje god i bilo koja meta meni nije nikad predaleka. Zbog samog posla moram puno voziti pa evo uživam u dobroj glazbi i ugodnoj vožnji.

6. Parfem

Obožavam parfeme, kao klinka skupljala sam bočice parfema, testere... i znala sam kad prođe neka osoba koji parfem nosi! Interesantno je da možeš po parfemu procijeniti karakter osobe. Osobno volim svježe note i volim čudne kompozicije... ma da zimi si priuštim i neku slađu notu. Voljela bih imati personalizirani parfem.

7. Životinje

Imam puno kućnih ljubimaca, s obzirom na to da živim izvan grada mogu si to i priuštiti! Imam dva velika psa, dvije mačke.. kornjače... doluta i nekoliko ježeva. Oni su veselje i čista ljubav. Netko bi rekao briga... i ima pravo ali za takve prijatelje i praktički članove obitelji nije ništa teško jer nam oni daju 100% sebe.

8. Putovanja

Kako oplemeniti sebe dodatno .. putovati znači istraživanje, učenje o tuđim kulturama, vidjeti ljepote ovoga svijeta što smo možda samo pročitali ili vidjeli na TV-u. Ponekad ne treba ni daleko otići, ima predivnih mjesta i kod nas u Hrvatskoj.

9. Dobra hrana

Volim kuhati i raditi kolače. To me jako opušta. Kuham našu tradicionalnu istarsku i talijansku kuhinju, ali volim i izletariti u orijentalna jela! Moj dragi obožava Thailand, bio je tamo puno puta pa smo kod kuće odlučili istraživati njihove recepte. Što se tiče kolača, 'ko ne voli slatko?! Od malena me mama naučila puno kolača koje i dan danas pečem! Čak sam otišla iz sale na natjecanje i dobila dvije godine zaredom prvu nagradu!

10. Priroda

Zvuči li vam banalno? Uopće nije! Veselim se zraku,moru, suncu, kiši...mirisu i zvuku. Nakon stresnog dana prošetati prirodom gdje god je mir u trenutku - sve se resetira! Ona ima tu nevjerojatnu moć. Zato ju neizmjerno cijenim i volim. Ne mogu zamisliti dan bez moje večernje reset šetnje.