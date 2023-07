Bivši član Bijelog dugmeta hitno primljen u bolnicu: 'Ako pukne aneurizma, umire se za dvije minute'

Bivši bubnjar Bijelog dugmeta Milić Vukašinović (73) hitno je primljen u bolnicu, pišu srpski mediji. Glazbenik je za medije potvrdio kako je otišao na hitnu jer već dva tjedna trpi bolove u lijevoj nozi. Nakon pregleda, liječnici su mu kazali da hitno mora na operaciju.

- Imam problema s venama na nogama. Jedna vena mi se proširila i pritisnula živce i zato moram na operaciju. Ja sam mislio da je tvrdo tkivo, ali to je aneurizma. Rečeno mi je da hitno moram na operaciju. Ako pukne ta aneurizma, umire se za dvije minute - rekao je glazbenik za srpski portal Republika.

Inače, Vukašinović je prošle godine za medije progovorio o svom privatnom životu. Naime, zbog dugova koje mu je poslije smrti ostavila kći Maja Avdibegović, nakon što je prodao stan koji je za nju kupio u Sarajevu i nije imao novca za kupnju kuće i živio je kao podstanar.

Stan u kojem je Maja živjela s partnerom u Sarajevu, navode izvori za srpske medije, bio je pod hipotekom. Iako joj je glazbenik redovno slao novac kako bi tu hipoteku otplaćivala, ona je za to vrijeme bila u paklu narkotika i sav novac trošila na drogu. Ostali su zato dugovi za mjesečne režije i taj kredit.

Maja je preminula u srpnju 2018. godine, a Vukašinović je odlučio prodati stan u kojem je živjela. Pomislio je kako bi taj novac mogao uložiti u kupovinu stana u Beogradu. Tamo inače već godinama živi sa suprugom Suzanom u iznajmljenom stanu.

To se nije dogodilo jer je glazbenik morao odmah isplatiti zaostalu hipoteku i dugove koji mjesecima nisu bili uplaćivani. Od prodaje stana, na kraju, nije mu ostalo ništa.

- Točno je sve, nažalost. To je bio divan veliki stan, na odličnoj lokaciji. Stan sam prodao, ali sam sav novac morao sam dati kako bih isplatio tu hipoteku, koja je bila ogromna, i režije, koje Maja nije plaćala godinama. Zašto nije plaćala? Zbog droge. Heroin je pojeo taj stan. Ne znam ni sam koliko sam joj novca slao za taj stan, a ona je sve to trošila na drogu. To sam tek kasnije saznao. Zbog toga nismo mogli kupiti stan u Beogradu - rekao je Milić prošle godine za srpske medije.

Podsjetimo, Vukašinović je tijekom karijere svirao i u Indexima, a članom Bijelog dugmeta postao je 1976. godine. Snimio je brojne albume, među kojima i sedam solo albuma, a radio je i kao producent i aranžer na desetine hitova narodne glazbe, koje su u ukupno ostvarile tiražu od više milijuna nosača zvuka.

