Emotivna Tajči: Nije napisala pjesmu niti dizajnirala moju haljinu, ali najzaslužnija je za moj uspjeh

Tatjana Cameron Tajči vratila se u Ameriku nakon što je u Zagrebu prije desetak dana predstavila knjigu "Neslomljiva" i sada se s nostalgijom prisjetila vremena koje je u Zagrebu provela s mamom i posvetila joj je objavu u kojoj je naglasila koliko je mama bila zaslužna za njezin uspjeh na Euroviziji.

- Pitali su me u jednom od intervjua koja je osoba najzaslužnija za moj eurovizijski uspjeh. Evo je. Moja mama. Nije napisala moju pjesmu, niti dizajnirala haljinu, niti me reklamirala. Ali saznanje da je uvijek bila tu, vjerujući u mene i voljela me kroz sve to dalo mi je samopouzdanje koje mi je bilo potrebno. Također je bila sposobna (onda i sada) učiniti da se stvari dogode kad bih je to zamolio.

Sve te godine nekako je uspjela zadržati svoj puni radni odnos i podržati me na mom putu. Bila je uz mene na rođenju mojih sinova i bila je tu u teškim vremenima. Ona me jednostavno voli bez obzira na sve - učeći me kako to učiniti za vlastite sinove i druge ljude u svom životu. To je veći uspjeh od ostvarenja bilo kojeg cilja u karijeri.

Svaki trenutak je dragocjen kada dođem u Hrvatsku i kada sjedimo uz šalicu kave i zajedno se znojimo na ljetnoj vrućini i smijemo. Jedva čekam da se vratim za dva mjeseca da se još nasmijemo. Znam da sam sretan što je imam i također znam da je lako ljude koji nas bezuvjetno vole uzimati zdravo za gotovo. Označite voljenu osobu (ili osobe) i zahvalite im danas! - napisala je Tajči na svom Instagramu.

Nakon uspjeha na Euroviziji Tajči se preselila u Ameriku gdje je počelo novo poglavlje njezinog života i taj početak nije bio lagan, a o njemu je Tajči pričala i gostujući na Happy FM-u.

- Ja sam došla u ono vrijeme, počeo je tada već nemir i rat doma. Nisam imala ušteđevine, podijelila sam je, otišla sam s jako malo novaca. Odlazila sam iz potpune slave u totalnu anonimnost, pazi u New York u kojem možeš biti apsolutno nevidljiv. Nisam baš toliko znala ni engleski, nismo tada imali YouTube da imali prilike vježbati. Nisam željela koristiti nikakve veze, poznanstva… Htjela sam biti sama i izgraditi se ponovno…malo po malo upoznaš ljude i stvaraš si novi život…- ispričala je Tajči. U Hrvatsku se vraća opet u rujnu kada će nastupiti u Lisinskom povodom 75. godišnjice izraelske nezavisnosti i 26 godina prijateljstva između Izraela i Hrvatske.

