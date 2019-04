Preokret u karijeri! Bivši Big Brother stanar u borbi za laskavu titulu

U Zagrebu se ovaj petakodržavaju čak dva izbora ljepote, Lice godine i Best Models of Zagreb. Među brojnim imenima ovogodišnjeg natjecanja svakako se ističe ime Marin Novaković.

Marin je javnosti poznat po sudjelovanju u Big Brother showu te je nedavno izbacio dvije pjesme. Mnogi ga nazivaju i balkanskim Enrique Iglesiasom, a taj laskavi nadimak uvelike bi mu mogao pomoći u skorašnjem izboru koji će se održati u Grand Casinu Admiral s početkom u 20 sati. Uoči samog natjecanja Marin je otkrio kako se odlučio na sudjelovanje na izboru ljepote, očekuje li titulu Best Model of Zagreb te kakvi su mu planovi za budućnost.

Marine, sudjelovao si u reality showu, izbacio dva singla, nedavno smo te mogli vidjeti u suradnji s Aleksandrom Matrix, kako se izbor za Lice godine i Best Model of Zagreb uklapa u cijelu ovu priču?

Vidim da ste dobro upućeni. Glazba je uvijek bila dio mog života i iznimno sam sretan što sam ljubav prema glazbi pretvorio u svoj životni stil. Nikad nisam sudjelovao u izboru ljepote, a kako sam otvoren za nova životna iskustva i pogotovo poznanstva, htio sam se okušati i stvoriti nova sjećanja.

Očekuješ li titulu Best Model of Zagreb?

Sad bi treba ići onaj klasični skroman odgovor, nisam se prijavio zbog titule već zbog sudjelovanja. No, uistinu se jesam prijavio zbog novog iskustva i upoznavanje novih lica. U ovom poslu kontakti su sve. Ali nećemo se varati, titulu Best Model of Zagreb sigurno neću odbiti.

Možeš li nam otkriti kakav je koncept samog natjecanja?

Naravno. Natjecanje se sastoji od nekoliko izlazaka u kojima će se predstaviti brojni domaći dizajneri. Jednako tako bit će i puno zabave kroz nastupe Karla Bartoleca Coollinsa, Mateja Plavčeka i Marka Vukesa.

Koji su ti planovi za budućnost nakon izbora?

Posvetiti se glazbenoj karijeri, novim singlovima i suradnjama. Znam da je Grand Casino Admiral ugostio poznata imena poput Lane Jurčević, Ivana Zaka i dr. pa tko zna, možda uskoro i ja stanem na pozornicu. Za ostale stvari mogu samo najaviti kako pripremam nove uzbudljive projekte stoga me i dalje pratite.

Foto: Promo

