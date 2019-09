Bivša spremačica optužila voditelja za neprimjereno ponašanje. Tarik: 'To su odvratne laži'

Suđenje bivšoj spremačici Tarika i Lejle Filipović nastavljeno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Bračni par Filipović, koji ovaj put nisu bili na ročištu, optužio je Anicu da je 2013. godine ukrala zlatnine u vrijednosti oko 150.000 kuna, ali i 500 eura, prenose 24 sata.

Na jednom od prijašnjih ročišta Jurilj se izjavila da se ne osjeća krivom. Ovaj put je rekla kako ne zna kako se ukradena zlatnina našla u njezinoj torbi, no priznala je kako ju je prodala kasnije u Zagrebu.

- Kada sam došla do Dubrave samo sam se htjela riješiti tog zlata jer sam se osjećala poniženo. Došla sam do čovjeka od kojega inače kupujem duhan i pitala ga ima li nekoga da to uzme. On je našao čovjeka koji je to otkupio za 10.000 kuna - rekla je Anica koja nije odredila cifru po kojoj će prodati nakit, već ga se samo htjela riješiti.

- Ne mogu objasniti kako su se nakit i zlato našli u mojoj torbici - rekla je Jurilj.

Također, optužila je Tarika za neprimjereno ponašanje. Rekla je kako ju je voditelj "navlačio za ramena aludirajući na seksualne radnje", te obećao da će joj sve nadoknaditi. Dodala je da "ne zna zašto ga ranije nije optužila".

- To su odvratne laži - komentirao je Tarik optužbe.

Pogledajte koji su glumci i voditelji umrli na snimanju: