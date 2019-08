'Govorili su mi to je kviz za tebe, a meni to nije bilo ni na kraj pameti'

Uoči puta u Toronto gdje će izvesti hit monodramu ‘Ćiro’, Tarik Filipović u posljednjim je pripremama na Hrvatskoj radioteleviziji za najgledaniji televizijski kviz – ‘’Tko želi biti milijunaš?’’, a koji se vraća nakon gotovo čitavog desetljeća – u četvrtak, 19. rujna na HTV 1. Uhvatili smo omiljenog televizijskog voditelja, kazališnog i filmskog glumca – i zamijenili ‘stolice’.

Milijunaš ili Potjera – što vam je draže?

‘’I Milijunaš i Potjera su mi najdraži kvizovi, od ukupno njih četiri - koliko sam ih imao prilike voditi… A kada sam trebao odlučiti vraćam li se u Milijunaš – ne znam, osjećao sam se pomalo kao trener - s puno igrača - koji treba složiti momčad.. No, izabrao sam ‘staru’ ljubav, znate, čovjek se i u poslu zaželi promjene. A i nekakao mi je bilo nezamislivo gledati ‘Milijunaša’ s drugom osobom u toj stolici…’’

Upravo je kviz ‘Tko želi biti milijunaš?’ vaš prvi voditeljski angažman. Jeste li željeli biti voditelj, obzirom na glumački poziv?

Nisam ni sanjao o voditeljskoj karijeri – ali na poziv Maje Jurković i Laze Goluže otišao sam na audiciju za ‘Milijunaša’ i prošao… Zanimljivo, jedan moj susjed, koji je igrom slučaja živio i u Americi, pokazivao mi je fotografije - par mjeseci prije te audicije - i govorio o američkoj verziji ‘Who wants to be a millionaire’ i rekao mi kako taj kviz dolazi u Hrvatsku. ‘’To je rođeno za tebe!’’ – govorio mi je…. ma nije mi bilo na kraj pameti. No, kad su me pozvali na audiciju, odmah sam mu se pohvalio – na što je on odgovorio: ‘’Rekao sam ti – imao sam osjećaj, znam da ćeš proći..’ – I eto prošao sam, i nekako se u životu sve čudno, ali na kraju ipak posloži.

I, jeste li onda platili susjedu piće?

Da, naravno!! (smijeh).

Koja je tajna Milijunaša?

Tajna je u jednostavnosti. I ta formula ne pali samo kod nas, već u čitavom svijetu. Voditelji su ti koji ga čine posebnijim, no recept je: jednostavno, a savršeno.

Koja je vaša tajna uspješnog vođenja – naime, valja ostati ‘hladnog’ izraza lica, a natjecatelji čak i u vašem pogledu traže neki mali mig…?

To je glumačko – pokeraški trening, ha, ha… Ponekad, kada nisam siguran u odgovor, mi je lakše, onda i ja samo ‘blejim’ u čovjeka i mislim si ‘možda je C, možda A…’, ali kada znam odgovor – eh onda moram ostati hladan… No, bilo je svega – čak sam bio uvjeren da znam točan odgovor, pa me natjecatelji iznenade svojim znanjem…

Nastavno na vaš odgovor - da niste glumac ili voditelj – biste li se prijavili za Milijunaša?

Mislim da bi! Bi! Iako… mislio sam da jako puno znam, sve dok nisam upoznao svoje ‘lovce’ u Potjeri… Sada znam da to nije za mene …

Koje su novosti u kvizu koji nam se vraća ?

Studio je noviji, savršeniji nego što je bio prije – spremni smo osvajati zajedno milijune četvrtkom u 20:05, u starom kvizaškom terminu Kviskoteke – i svi jedva čekamo start prve emisije!

U sedam sezona koje su prikazivane od 2002. do 2010. te bilježile rekordnu gledanost – samo je jedna osoba postala ‘milijunašem’ točnije ‘milijunašicom’ – Mira Bičanić koja je 2003. odgovorila točno na svih 15 pitanja. Prema mišljenju tvrtke Celador, tadašnja hrvatska verzija HRT-ova kviza koju predvodi Tarik Filipović među najboljima je od 120 inačica kviza diljem svijeta.

TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ? (u izvorniku: Who Wants to Be a Millionaire? ) licencni je natjecateljski televizijski format kviza znanja Sony Pictures Televisiona u kojem natjecatelj odgovara na pitanja općeg znanja nastojeći, uz pomoć tri džokera, uspješno odgovoriti na 15 pitanja od kojih svako ima četiri ponuđena odgovora. Točnim odgovorom na posljednje, 15. pitanje, osvaja maksimalnu nagradu od milijun kuna.