Bivša manekenka otkrila zašto je kćer nazvala Ella Skye: 'Lijepo je njegovati obje strane'

Bivša manekenka Anita Dujić majka je dvije djevojčica, a jedna do njih danas slavi svoj prvi rođendan. Riječ je o Elli Skye, a sada je Anita povodom rođendana djevojčice otkrila zašto se odlučila baš za to ime. - Ime Ella je dobila po mojoj prabaki Mađarici koja se zvala Elizabeta Šimon. Moja mama je bila jako vezana za nju, a svi su je zvali Ella od milja. To je neki homage ženskoj strani moje obitelji - otkrila je bivša manekenka te otkrila pokoji detalj o svojoj prabaki.

- Ella je bila jedinica iz fine i ugledne obitelji mađarsko-njemačkih korijena. Govorila je teško tri jezika, a udala se za zgodnog i šarmantnog fetivog Šibenčanina Grgu Berovića. Kažu da se Grga udao jer u brak osim sebe ništa nije donio, a u tadašnje vrijeme vjenčati se iz ljubav i ne pripadati istom staležu bilo je baš rijetko. No oni jesu, a ljubav je trajala preko 60 godina - ispričala je, a potom dodala i da je Skye njezina škotska strana.

- Kada sam bila trudna s Ellom, Dunc i ja smo proveli tri dana na otoku Skye koji me je potpuno očarao i zato Ella Skye. Lijepo je njegovati obje strane i uzeti od svake ponešto - ispričala je Anita. Potom je zaželjela svojoj kćeri sretan rođendan. "Slavimo te i volimo te beskrajno svaki dan, jer si unijela nevjerojatnu radost u naše živote. Sretan prvi ljubavi mala", napisala je. "Divno je biti tvoja mama i gledati te kako rasteš i cvjetaš", dodaje.

Podsjetimo, Anita je od 2020. godine u braku sa Škotom Duncanom Broadfootom. Par je bračne zavjete izmijenio u Škotskoj.

- Uspjeli smo. Unatoč 2020., unatoč pandemiji koja je paralizirala cijeli svijet. Unatoč potresima koji uništavaju moju zemlju. Uspjeli smo. Ljubav uvijek nađe način. Nakon tih vijesti srce mi se slomilo, suze su se nizale i morala sam se pošteno potruditi da pronađem snagu i stavim osmijeh na lice za jedan od najvažnijih dana u mom životu. Hvala mojoj obitelji i prijateljima na ogromnoj podršci, iako nisu mogli fizički biti uz nas. Drž'te se svi doma, zajedno smo jači, a ovo će proći. Mora - napisala je Anita nakon vjenčanja uz fotografiju sa škotskim menadžerom kojeg je upoznala na Visu 2017. godine na snimanju mjuzikla Mamma Mia 2.

