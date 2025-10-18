Biste li ju prepoznali? Ova djevojčica danas je uspješna HRT-ova voditeljica koju gledamo u popularnoj emisiji

Jedna od najomiljenijih hrvatskih televizijskih voditeljica, Zlata Mück Sušec, lice koje nas godinama budi u popularnoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", odlučila je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijeliti iznimno dirljivu i inspirativnu priču iz svog djetinjstva. Povodom Međunarodnog dana djevojčica, Zlata je objavila preslatku fotografiju iz prošlosti koja je u trenu rastopila srca njezinih obožavatelja, no ono što je napisala uz nju otkrilo je put pun prepreka koji je prešla kako bi ostvarila svoj san – put koji dokazuje da se upornost i vjera u sebe na kraju uvijek isplate.

Na fotografiji vidimo malenu Zlatu, djevojčicu širokog osmijeha i nestašnog pogleda, s prepoznatljivom bob frizurom koja je bila zaštitni znak mnogih djevojčica tog doba. U crvenom kompletiću, sjedeći na prugastoj platnenoj stolici koja odiše nostalgijom za nekim jednostavnijim vremenima, u naručju nježno drži maleno mače. Scena je to čiste dječje radosti i bezbrižnosti, no priča koja stoji iza osmijeha te djevojčice priča je o nevjerojatnoj odlučnosti.

"Ova je djevojčica oduvijek voljela životinje, ali to nije tema ovog posta", započela je Zlata svoju ispovijest podijeljenu u sklopu globalne kampanje #ThisLittleGirlIsMe. "Bila je zaigrana, znatiželjna i živahna što, također, nije važno za ovu priču (a voljela je pričati). Ono što je važno - s nepunih 10 godina na televiziji je vidjela poziv na audiciju za voditelje Malog velikog svijeta."

Zlata nas vraća u 1993. godinu, vrijeme kada je televizija imala drugačiju, gotovo magičnu moć, a dječje emisije poput "Malog velikog svijeta" bile su prozor u svijet mašte i kreativnosti. Desetogodišnja Zlata, puna snova i želje da stane pred kamere, prijavila se na audiciju. Prolazila je iz kruga u krug, no na kraju nije dobila posao. Bio je to prvi udarac, prva prepreka na putu ka ostvarenju sna, no nije ju obeshrabrila.

"Pozvali su je opet, 1994., ostala je među četvero finalista, ALI ni tad nije upala", nastavlja Zlata, otkrivajući detalj iz svoje biografije koji je malo tko znao. Druga godina, drugi pokušaj, i ponovno razočaranje. Mnogi bi na njezinom mjestu odustali, zaključili da to jednostavno nije za njih. Ali ne i mala Zlata.

"I onda se (očito je bila i uporna, a rekli bi neki i tvrdoglava) ponovo prijavila na audiciju i 1995. postala i do dana današnjeg ostala ono što radi, voli i živi - tv voditeljica." Treća sreća! Ta nevjerojatna upornost desetogodišnje djevojčice na kraju se isplatila i otvorila joj vrata svijeta o kojem je sanjala. Te 1995. godine, s tek 12 godina, Zlata Mück postala je voditeljica u emisiji "Mali veliki svijet" na Hrvatskoj radioteleviziji, čime je započela jedna od najdugovječnijih i najuspješnijih voditeljskih karijera na našim prostorima.

Njezina priča, kako i sama kaže, "priča je iz prošlog stoljeća", ali poruka je bezvremenska i snažnija no ikad: "Usudi se! Sanjaj! Pokušaj! Ne odustaj!" Zaključila je objavu dirljivom porukom samoj sebi iz prošlosti: "Mala Zlato, hvala ti!"

Ova objava nije ostavila ravnodušnima njezine brojne pratitelje, prijatelje i kolege. Komentari su se redali, a svi su bili puni podrške i divljenja. "Draga Zlata, od srca ti hvala na sudjelovanju u #ThisLittleGirlIsMe kampanji. Inspirirala si djevojčice da je upornost vrijednost", stoji u jednom od komentara, koji sažima bit njezine poruke. Drugi su joj poručili da je "srce slatko" i da je njezina priča iznimno inspirativna.