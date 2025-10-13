Naši Portali
POTVRDA ROMANSE?

FOTO Slavna pjevačica i bivši premijer uhvaćeni na jahti! Vrućim poljupcima potvrdili glasine

Foto: Profimedia
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 09:02

Na fotografijama koje je prvi objavio Daily Mail, a koje su navodno snimili turisti s obližnjeg broda za promatranje kitova, Katy Perry i Justin Trudeau prepustili su se nježnostima.

Nakon višemjesečnih nagađanja, pop zvijezda Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau uhvaćeni su u zagrljaju. Strastveni trenuci zabilježeni su na jahti kod obale Santa Barbare u Californiji, a fotografije ne ostavljaju prostora za sumnju. Na fotografijama koje je prvi objavio Daily Mail, a koje su navodno snimili turisti s obližnjeg broda za promatranje kitova, 40-godišnja pjevačica i 53-godišnji političar prepustili su se nježnostima. Perry, odjevena u crni jednodijelni kupaći kostim, obgrlila je Trudeaua, koji je bio bez majice i u trapericama. Par je izmjenjivao poljupce, a u jednom je trenutku bivši premijer snimljen kako pjevačicu drži za stražnjicu dok su uživali na njezinoj 24-metarskoj jahti imena "Caravelle".

Iskra između ovog neočekivanog para prvi je put zamijećena u srpnju, kada su viđeni na intimnoj večeri u montrealskom restoranu Le Violon, o čemu je izvijestio i TMZ. Prema izvještajima, par je uživao u koktelima i jelima s jastogom, a njihov prisni razgovor pokrenuo je lavinu medijskih nagađanja o prirodi njihova odnosa.

Kraj ljubavi! Slavni glumac i pjevačica prekinuli nakon 10 godina veze: Ona je uzrujana
1/10

Da večera nije bila samo slučajan susret, potvrdilo se samo nekoliko dana kasnije. Trudeau je, u pratnji svoje 16-godišnje kćeri Elle-Grace, viđen u prvim redovima na rasprodanom koncertu Katy Perry u Montrealu. Očevici i snimke s društvenih mreža pokazuju kako je bivši premijer s osmijehom pjevao njezine najveće hitove, uključujući "Firework" i "Dark Horse", što je dodatno potaknulo glasine o romansi.

Ovaj strastveni izlet na jahti dolazi u vrijeme kada su oboje slobodni. Perry je u lipnju prekinula zaruke s glumcem Orlandom Bloomom, s kojim ima petogodišnju kćer Daisy Dove. S druge strane, Trudeau je u kolovozu 2023. objavio da se nakon 18 godina braka razvodi od supruge Sophie Grégoire, s kojom ima troje djece. Izvori bliski paru za People magazin tvrde da su osjetili "trenutačnu povezanost" te da, unatoč izazovima poput veze na daljinu i roditeljskih obveza, između para postoji snažna privlačnost.

Preminula je legendarna glumica Diane Keaton
showbiz romansa Kanada premijer pjevačica Justin Trudeau Katy Perry

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
15:02 13.10.2025.

a našla si pravog...kao i branka

PR
prajdali100
10:54 13.10.2025.

I što li je dalje bilo ?

AV
avangero
10:35 13.10.2025.

Pa kaj niste pisali da je on gay,

