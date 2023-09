Bio je najbolje plaćen dječji glumac, zatim se okrenuo vjeri, a danas ga ne biste prepoznali

PAUL MCCARTNEY

Ritam sekcija Beatlesa prešla je u suprotni tabor, sviraju na novom albumu Rolling Stonesa

Najesen nastavlja svjetsku turneju "Got Back" u Australiji i Meksiku, a nedavno je objavio i luksuznu fotomonografiju "1964: Eyes of the Storm" o prvim godinama rada Beatlesa, dokumentiranu vlastitim fotografijama koje je izvukao iz arhiva. Pripremio je i "posljednju pjesmu Beatlesa" "Now and Then" koja će se pojaviti krajem godine