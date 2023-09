Sjećate li ga se? Skinuo je 45 kg i svi se dive njegovom uspjehu, a u showu je pronašao i djevojku

Splićanin Ivan Krolo pobijedio je u prvoj sezoni showa 'Život na vagi' no nakon toga nije se pretjerano trudio biti u fokusu pažnje javnosti. Objave na društvenim mrežama se rijetke, ali kada se odluči javiti gledatelji showa uvijek budu nanovo iznenađeni kako odlično izgleda. U show je ušao s 130 kilograma, a uspio je izgubiti čak 45 kilograma. Od tada do danas prošlo je šest godina, a on i dalje marljivo radi na svom izgledu.

Vodi aktivan život, postao je trener, promijenio je prehrambene navike, a sada je progovorio i o nekim detaljima iz svog privatnog života.

"Radim kao trener tenisa, nedavno sam dobio ponudu da se pridružim drugom klubu. Vidjet ćemo što će biti od toga. Tenis stvarno jako volim. Počeo sam prvo s ocem, trenirao sam četiri do pet godina i kada sam bio dijete, svašta me zanimalo pa sam promijenio sto sportova, čak i ragbi. Do 18, 19 godine i tu sam čak igrao za kadetsku juniorsku reprezentaciju. To mi je razdoblje koje mi je najdraže pamtiti i tad sam bio najsretniji", rekao je za RTL.hr Ivan koji se uspio vratiti na pravi put uz pomoć showa "Život na vagi".

Podijelio je i što danas misli o sudjelovanju u ovom showu.

"U 'Životu na vagi' mi je bilo super, volim disciplinu i raspored. Treniranje mi nije bio problem, to mi je bio gušt iako sam imao problema s anksioznosti pa mi je taj show pomogao da se opustim. Da ne razmišljam o glupostima i da se predam treningu. Potpuno sam bio opušten, da mogu ponoviti, ponovio bih opet. Bilo je teških trenutaka, znao bih se izolirati, pogotovo prvih nekoliko tjedana dok se nisam posložio u glavi, a kasnije je sve išlo. Moraš se dati u to, početi vjerovati sebi", kazao je.

Ivan je pronašao i ljubav u showu. Romansa s producenticom Ivanom Šimac krenula je nedugo nakon završetka snimanja showa.

"Ne samo da sam uspio smršavjeti nego sam uspio pronaći i djevojku. Prvi dan kad me nazvala, imao sam osjećaj da će to biti to", priznao je. Odlučio joj se javiti tek kad je sve završilo.

