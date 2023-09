Jadranka Kosor pokazala je kako se zabavila na koncertu Leta 3: A, kad su zvali!

Dan uoči velikog koncerta na Šalati riječka grupa Let 3 putem društvenih mreža uputila je poziv za dolazak na koncert bivšoj premijerki Jadranki Kosor. Bend je Kosor svojevremno žestoko prozvao u pjesmi "Omađijaj me", a bivša premijerka nije im očito to uzela za zlo i prihvatila je poziv na koncert. Podijelila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija s bendom i objavila je jednu fotografiju s drag plesačicom Jovankom Broz Titutkom. - A, kad su zvali! Pozdrav sa Šalate, Zagreb - napisala je Kosor. Fotografiju s bivšom premijerkom na društvenim je mrežama podijelila i drag plesačica Jovanka Broz Titutka i oduševila je svoje pratitelje.

- Desilo se! Uspjeh! Dvije ikone. Jesi joj poklonio neki broš? Prejako - napisali su pratitelji ispod objave fotografije s Kosor. Ove godine je Jadranka Kosor sudjelovala u zabavnom showu "Masked Singer" u kojem je pokazala svoje pjevačko znanje skrivajući se ispod maske Kraljice te je u showu otpjevala i pjesmu "Mama ŠČ!" od Leta 3.

- U prošlosti, dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 se dosta rugao. Oni su se znali i oblačiti poput mene, stavljati neke perike sijede, oblačili su neke kostime. Budući da je ovo pjesma koja nas predstavlja na Euroviziji, htjela sam na neki način poravnati te račune – rekla je Jadranka Kosor gostujući u RTL Direktu nakon ispadanja iz showa. Riječki rokeri su jučer na Šalati odsvirali čak 31. pjesmu i tri puta se vraćali na pozornicu, a baš kako su i obećali, na setlisti su se našle i neke pjesme koje dugo nisu svirali. Za intro su pustili "Radio Isus" s albuma "Jedina", a onda su se Letovci spektakularno na pozornicu dovezli u zlatnom traktoru, pritom i sami obučeni u zlatne kombinezone.

Prva pjesma koju su odsvirali bila je "Ribokemija", s albuma "Angela Merkel sere", koju ne pamtimo kad smo čuli na njihovim posljednjim koncertima. U tom zlatnom bloku izveli su još neke pjesme koje baš ne sviraju poput "Artemide", "Zore" i "Sokola", uslijedili su "Tazi tazi", "Dijete u vremenu", "Kontinentio", "999", "Izgubljeni", "Riječke pičke"....

