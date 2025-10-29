Bilman i Fabijan pokazat će svoje znanje o geografiji, a Maja će s jednim kandidatom zaplesati!

Od kulinarstva i geografije, do pjevanja unatrag i kontorcionizma, šesta audicijska epizoda Supertalenta donosi neobičan i uzbudljiv spoj nesvakidašnjih talenata. Na pozornici će se izmijeniti umjetnici, djeca genijalci, pjevači i neustrašivi plesači, svi vođeni istom strašću i željom da pokažu svoj dar, vještinu i talent.

U novu epizodu ove nedjelje stiže Shemika Campbell, dvostruka Guinnessova rekorderka u limbu, koja je u pratnji svog supruga putovala čak 24 sata samo da bi stigla na Supertalent. Nakon nje, pažnju na pozornici preuzet će Lukas M. Hegol, dječak koji od svoje pete godine zna sve o zastavama. Ovaj mali genijalac ne samo da će pokazati koliko dobro poznaje geografiju, već će pritom ispitati i koliko žiri zna o državama svijeta. Iz Filipina stiže nasmijani Isidro Valderama, plesač koji, kako kaže, pleše svugdje! Od TikToka do planina, od mora do aerodroma, Isidro pleše jer ga to čini sretnim. Njegov zarazan osmijeh i energija osvojit će sve, a posebno Maju Šuput koja će i sama pokazati koji plesni pokret. Isidro na pozornicu dolazi i s posebnim iznenađenjem – svojim prijateljem Jon Filipom, koji će pokušati žiri očarati svojim pjevanjem.

Na scenu zatim dolazi Mariia Floka, 17-godišnja gimnastičarka iz Ukrajine koja nije odustala od svog sna ni onda kad je morala pobjeći od rata. Iako sada trenira bez trenera, njezina upornost, volja i posvećenost doveli su je do Supertalenta, gdje će pokazati svoju kontorcionističku vještinu. Poseban dojam na pozornici ostavit će Laura Samardžija, djevojka iz Maribora, koja će uz podršku svog četveronožnog prijatelja, pokušati ostvariti svoj veliki pjevački san. Neobični Ian Freaks, po struci je kuhar koji u svom restoranu osmišljava maštovita i “luda” jela. U ovotjednoj audicijskoj epizodi odlučio je svoje kulinarstvo pretvoriti u pravi show te na potpuno poseban i neočekivan način pokazati svoj talent. Po svoju drugu priliku dolazi plesač Jernej Kozan.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita

Nakon što mu je pandemija srušila posao i snove, Jernej će pokazati da nikada nije kasno za novi početak. Za dozu smijeha pobrinut će se Nenad Nešković, koji kaže da njegov talent „ničemu ne služi“. Kako izgleda pjevanje unatrag, pokazat će u novoj audicijskoj epizodi ove nedjelje. Pravi scenski spektakl donijet će Porto Ri, plesna skupina iz Rijeke koju čine talentirane i energične mlade plesačice, a kroz svoju moćnu i emotivnu koreografiju prenijet će važnu poruku. U nadi da će žiri i publiku osvojiti svojim glasom, dolazi i Damir Dolić, svjetski putnik i drvosječa koji je istraživao sve religije svijeta, a sada dolazi testirati je li pjevanje njegov Supertalent! Ove nedjelje na Novoj TV gledatelje očekuje večer puna emocija, energije i iznenađenja, jer u svijetu talenta, granice jednostavno ne postoje.