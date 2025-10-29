FOTO Hlače pukle posred stražnjice! Nives Celzijus doživjela nezgodu u dućanu, prijatelj sve snimao

Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus na Instagramu je objavila novi video u kojem je otkrila da je dok je bila u kupovini doživjela malu nezgodu. Naime, Nives je podijelila video na kojem se vidi da su joj pukle hlače, a sve je snimio njen prijatelj. Rekla je kako ona nije bila svjesna da su joj hlače pukle točno posred stražnjice, a da joj prijatelj nije htio reći.

Foto: Instagram

- Znači meni su se rascvjetale hlače i ja tako rascvjetale guz*** šećem po dućanu i ovaj majmun mi to nije htio reći nego još i snima. Sva sreća da je prazan dućan i da to nitko nije vidio. Nadam se - rekla je Celzijus u videu koji je kasnije objavila.

Podsjetimo, ova 43-godišnja pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica nedavno je ponovno oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografije u potpuno prirodnom izdanju. U opisu objave na Instagramu napisala je: - Jutarnja ja - a njezina odluka da se pokaže bez šminke i filtera izazvala je lavinu pohvala.

"I najljepša si ujutro, prirodna i svoja", "Najljepša", "Wowww", "Jutarnja prelijepa ti", "Prirodno si prekrasna", "Bombona" - pisali su oduševljeni pratitelji. Na fotografijama nasmijana Nives pozira u bijelom topu, a golo lice djelomično prekrivaju tek pramenovi kose. Kako spisateljica i glumica izgleda nakon buđenja pogledajte na poveznici ispod.

Prije nekoliko dana, s druge strane, Nives je na storyju podijelila crno-bijelu fotku iz mladosti na kojoj je pozirala i istaknula da je tu imala 16 godina. Nives je bila u pripijenoj dekoltiranoj majici te je uputila ozbiljan pogled u kameru. Također, svestrana influencerica svojom nedavnom objavom na Instagramu nije samo pokazala svoju besprijekornu figuru, već je iskoristila priliku da jednom zauvijek stane na kraj dugogodišnjim glasinama o svojem porijeklu i prezimenu. Učinila je to na svoj prepoznatljiv način - spojem provokativne fotografije i neočekivano intimne i iskrene ispovijesti. Na fotografiji snimljenoj u Lovćencu, Nives pozira u pripijenoj bijeloj haljinici s cvjetnim uzorkom, a uz fotografiju i video napisala je objašnjenje o svojem prezimenu.

FOTO Sa 16 se pojavila u glazbenom spotu, a danas je zvijezda: Evo kako se Nives Celzijus mijenjala kroz godine

- Moj Lovćenac... Znate ono kako novinari nekad pišu gluposti, pa napišu kako sam promijenila prezime u Celzijus jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam mijenjala prezime baš u čast mog djeda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške nasljednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Isto tako neki pišu kako sam rođena u Lovćencu. Nisam. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda u nekom trenutku života odselili su u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam - napisala je Nives.