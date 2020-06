Bili su nerazdvojni dok u njihov život nije ušla Meghan, a sada ih je zbližila očeva bolest

Odrasli su na kraljevskom dvoru uza sve dobrobiti koju nosi titula princa i po tome se William i Harry razlikuju od običnih smrtnika, ali u jednom su nalik na nas, to je pitanje njihovog bratskog odnosa kroz koji su doživjeli lijepe i sretne trenutke, ali i nesuglasice. Andrew Morton, biograf princeze Diane, krajem 2019. godine rekao je kako je njihov odnos prisan i kako nitko, pa čak ni njihov otac princ Charles, ne zna što je u srcima i mislima braće koja su prije 23 godine ostala bez majke koja je stradala u prometnoj nesreći. Gubitak majke stvorio je još snažniju vezu između braće koja su karakterno jako različita; dok je Harry odmalena bio nestašan i nije se uvijek volio pridržavati kraljevskih protokola i pravila, William gotovo nikada nije stvarao probleme.

Uvijek je branio svoga mlađeg brata i ponašao se zaštitnički prema njemu, a bili su nerazdvojni. Kada se 2011. William vjenčao s Kate Middleton, za kuma je odabrao brata, a Harry je u svom govoru na vjenčanju rekao kako je William savršen brat, a da Kate voli kao sestru. Kate, William i Harry postali su skladan trio koji je svoju energiju usmjerio na humanitarne organizacije koje se bave mentalnim zdravljem, a prije tri godine o svojim problemima s mentalnim zdravljem progovorio je i Harry.

– Najveća mi je podrška bio brat, on je bio taj koji mi je govorio to nije okej, to nije normalno, moraš potražiti stručnu pomoć. Hvala mu na tome – rekao je Harry. Ubrzo se saznalo da je Harry u vezi s američkom glumicom Meghan Markle, koju su William i Kate dočekali raširenih ruku. – Divno je vidjeti koliko su Meghan i Harry sretni zajedno – izjavio je William nakon bratovih zaruka. Kako je bilo i očekivano, William je rado preuzeo ulogu kuma na bratovu vjenčanja i do tog dana djelovalo je kao da ništa ne može narušiti skladan odnos braće. Britanski mediji krajem 2018. i početkom 2019. sve su češće pisali o navodnim nesuglasicama između prinčeva i kao krivca isticali Meghan Markle. Doznaje se tako iz medija kako je William upozorio Harryja da mu možda nije baš pametno tako brzo se vjenčati s Meghan, pitao se i kako će ona prihvatiti pravila kraljevske obitelji i hoće li se prilagoditi. Prvi znak da nesuglasice između braće nisu samo tračevi bio je kada su Harry i Meghan napustili humanitarnu organizaciju u kojoj su bili zajedno s Williamom i Kate.

– Mi smo braća i uvijek ćemo biti braća. Trenutačno smo na različitim stranama, ali ja ću uvijek biti tu za njega, kao što znam da je on uvijek tu za mene – potvrdio je Harry krajem 2019. da nije u dobrim odnosima s bratom. Početkom 2020. najavio je kako on i Meghan napuštaju kraljevske dužnosti te će živjeti na relaciji Velika Britanija – Amerika. Ta je odluka dotukla Williama, što se vidjelo i u ožujku 2020. kada su se braća sa suprugama pojavila zajedno na obilježavanju dana Commonwealtha i jedva da su izmijenili pozdrave. Ubrzo je počela pandemija koronavirusa i princ Charles je otkrio da je zaražen, a navodno je ta situacija opet zbližila braću. Počeli su razgovarati, čuju se videopozivima i pokušavaju opet izgraditi bratski odnos kakav su imali i prije.

