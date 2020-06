Reper s Mostove liste: Da mi sin kaže da je homoseksualac rekao bih mu da taj križ nosi apstinirajući

U drugoj izbornoj jedinici na Mostovoj listi se na četrnaestom mjestu nalazi i ime Ante Andrije Vlašić poznatijeg kao repera Ante Casha. Glazbenik kaže kako nije imao nimalo dvojbe pridružiti se Mostu jer je to grupa ispravnih i mladih ljudi. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Cash je pričao o estradnjacima u politici, reakciji obitelji na ulazak u politiku, o vjeri te o tome kako bi reagirao da mu sin kaže da je homoseksualac.

- Ja nisam samo glazbenik, nego i ekonomist, građevinar, jedan od urednika "Božanstvene komedije" na Laudato TV-u, otac i muž. To što me vi ili većina ljudi znaju po glazbi ne znači da sam loš u ovim ostalim ulogama, dapače. Ispada kao da se mene shvaća neozbiljno, a nekoga s druge liste ozbiljno, a on je možda u politici jer je htio imati glazbenu karijeru pa nije uspio. - odgovorio je za Slobodnu na pitanje o estradnjacima u politici. Rekao je kako se ispovijeda jednom u dva tjedna i kada nije pretrpan obvezama na misu odlazi svaki dan i moli krunicu. Obitelj je podržala njegov ulazak u politiku, a ima podršku i iz svog Imotskog. Na pitanje kakvu bi reakciju imao da mu sin prizna da je homoseksualac pjevač kaže:

- Rekao bih mu da je normalno dobiti svoj križ, jer je čovječanstvo ranjeno, i svi imamo svoj, netko ovakav, netko onakav. Rekao bih mu da križ mora nositi apstinirajući, a da će snagu za to dobiti moleći se Bogu. Upozorio bih ga na društvo, koje nije u stanju gledati na vječni život, nego samo ovaj jadni i kratki koji su dobili potrošiti na što više obijesti i uživanja. Upozorio bih ga da će ga takvi maltretirati jer svet čovjek, čak i kada nikoga ne dira, žulja savjest onih drugih samim svojim postojanjem. On bi znao da ga volim najviše na svijetu i vjerovao bi mi, koliko god moje upute bile gorke za čuti.

