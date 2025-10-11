'Bila sam u sekti 10 godina": Zvijezda hit serije pričala je o šokantnim detaljima intimnog života

Glumicu Bethany Joy Lenz (44) publika najviše pamti po ulozi Haley James u popularnoj seriji One Tree Hill, gdje je tumačila najbolju prijateljicu Lucasa Scotta (Chad Michael Murray) i suprugu njegova polubrata Nathana (James Lafferty). Ono što je malo tko znao jest da je glumica punih deset godina provela u kultu. Nakon završetka serije ostala je bliska s kolegicama Sophiom Bush (43) i Hilarie Burton Morgan (43), pa su zajedno pokrenule podcast Drama Queens. Upravo je u jednoj od epizoda, Bethany prvi put otvoreno progovorila o traumatičnom razdoblju svog života, želeći svojom pričom pomoći drugima.

Tada je otkrila i kako planira napisati knjigu o iskustvu života u kultu. „Voljela bih pisati o svom iskustvu, jer sam bila dio kulta deset godina. To je vrijedna priča – ne samo o onome što sam prošla, nego i o oporavku koji je uslijedio u narednom desetljeću. Imam puno toga za reći“, ispričala je Lenz, naglasivši kako već ima napisane dijelove rukopisa. Iako joj je ADHD godinama otežavao da projekt privede kraju, ostala je uporna. Priznala je i da osjeća veliki pritisak da sve iznese na ispravan način, pogotovo jer su u priču uključeni i drugi ljudi, a i pravne okolnosti su dodatno komplicirale proces. Unatoč svemu, uspjela je – njezina knjiga pod naslovom “Dinner for Vampires” nedavno je objavljena.

Gostujući u podcastu Call Her Daddy, Lenz je detaljno govorila o svom životu unutar kulta, ali i o braku sa sinom vođe. Tamo je otkrila šokantne detalje intimnog života. „Bila sam potpuno nezainteresirana za seks, pa smo suprug i ja uveli raspored. Dogovorili smo točno kojim danima ćemo spavati zajedno i tog dogovora smo se pridržavali, kako bi u kući bio mir“, priznala je. Iako je u početku vjerovala da brak ima budućnost, ubrzo je shvatila da između nje i supruga nema dovoljno zajedničkih interesa. „Počela sam izbjegavati bračne dužnosti, a da bih spasila brak, pristala sam na raspored intimnih odnosa. Seks mi je postao obaveza, koju sam s vremenom sve više mrzila.“ Prisjetila se i traumatičnih trenutaka kada bi njezin suprug dolazio s putovanja. „Svaki put kad bih ga dočekala na aerodromu, imala sam osjećaj kao da proživljavam PTSP, jer sam znala da me kod kuće čeka izvršavanje bračnih obaveza“, ispričala je glumica.