Gdje gledati Dinamo i Rijeku? Donosimo sve informacije o bogatoj euro-večeri hrvatskog nogometa

Bogata europska večer hrvatskog nogometa počinje na Kvarneru, gdje Rijeka od 18:45 sati na Rujevici dočekuje ciparsku Omoniju. Momčad s Kvarnera brani minimalnu, ali vrijednu prednost od 1:0 ostvarenu na Cipru pogotkom Daniela Adu-Adjeija u 86. minuti. Nošeni fantastičnom atmosferom s ispunjenih tribina, Riječani traže potvrdu prolaska u osminu finala Konferencijske lige, a svi koji nisu uspjeli nabaviti ulaznicu, utakmicu mogu pratiti u izravnom prijenosu na kanalu Arenasport 2.

Ipak, put do osmine finala neće biti lak jer momčad neće voditi glavni trener Victor Sanchez, koji je zbog zdravstvenih problema hospitaliziran. Njegovu ulogu preuzima pomoćnik Ramiro Munoz, koji uz to ne može računati ni na suspendirane Merveila Ndockyta i Tornikea Morchiladzea. Pobjednik ovog dvoboja ide na francuski Strasbourg ili poljski Rakow, što je dodatan motiv da se prebrode sve nedaće. Inače, i Francuzi i Poljaci preskočili su šesnaestinu finala jer su bili prvi, odnosno drugi nakon ligaške faze.

Nakon riječkog okršaja, fokus se seli na mnogo teži zadatak koji je pred Dinamom. Od 21 sat u Belgiji, zagrebačka momčad protiv Genka lovi prilično veliki zaostatak od 1:3 iz prve utakmice na Maksimiru. Pred izabranicima Marija Kovačevića je gotovo nemoguća misija, no nada u čudo koje bi ih odvelo u osminu finala Europske lige i dalje živi. Prijenos ove odlučujuće utakmice osiguran je na kanalu Arenasport 1.

Situaciju dodatno otežavaju brojni izostanci u redovima plavih. Trener Kovačević ne može računati na najboljeg strijelca i jedinog strijelca iz prve utakmice, Diona Drenu Belju, koji je suspendiran. Osim njega, izvan kadra su i ozlijeđeni Ismael Bennacer te Noa Mikić.