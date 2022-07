Bila je jedna od prvih supermodela, a danas je ''švorc'': 'Potrošila sam ušteđevinu, radit ću u supermarketu'

Marie Helvin (69) bila je jedna od prvih supermodela i modna ikona 70-tih u društvu ljepotica poput Jerry Hall, Janice Dickinson i Pat Cleveland. Marie se modelingom bavila sve do 62. godine, a uvijek je rado pričala o svom privatnom životu i susretima s brojim slavnim muškarcima među kojima su legendarni Marlon Brando, Warren Beatty i pakistanski premijer Imran Khan. Iako je dugi niz godina žarila i palila modnim pistama sada je otkrila -da je ostala ''švorc'' te kako razmišlja da potraži posao blagajnice u supermarketu.

-Potpuno sam samostalna i ne znam što ću jer sam tijekom pandemije koronavirusa potrošila većinu ušteđevine te ozbiljno razmišljam o tome da se vratim kući- rekla je Marie koja je odrasla na Havajima, a trenutno živi u Londonu.

Kako kaže kući bi se vratila budući da smatra kako dob nije faktor koji odlučuje o tome tko će dobiti posao u toj američkoj saveznoj državi.

Foto: Ian West Marie Helvin on the catwalk at the Lingerie London fashion show and gala at the Old Billingsgate Market in London. Photo: Press Association/PIXSELL -Tu je manja stigma oko toga da dob utječe na to tko će dobiti posao. U Americi možete dobiti posao u supermarketu i ako imate 80 godina. Ovako ću vam to objasniti, ovdje se ne bih prijavila za posao u supermarketu Whole Foods, ali kod kuće na Havajima, da sam trebala, otišla bih tamo i dobila bih posao- kazala je Marie, piše Daily Mail.

Inače, Marie se 1985. godine razvela od fotografa Davida Baileyja te postala bogatija za 100.000 funti, a budući da od tada nije bila u braku ističe kako bi joj dobro došla financijska potpora.

-Bilo bi lijepo imati pomoć dok starim, da mogu dijeliti troškove starenja- rekla je.

Nakon razvoda od fotografa bila je u vezi s bratom vojvotkinje od Cornwalla Markom Shandom koji je preminuo 2014. godine nakon nesreće, a manekenka krivi sebe za propast njihove veze.

-Mark je bio najslađa, najljubaznija i najdivnija osoba. Bila sam tako glupa i budalasta pa to nisam shvatila na vrijeme, kao što to rijetko shvatimo- izjavila je ranije Marie, a otkrila je i kako njezin mladenački izgled nije samo ''dobra genetika''.

-Idem na tretmane botoksa dvaput godišnje, tek toliko da ne izgledam tužno. Plastične operacije su stvar osobnog izbora. Neću reći da nisam ništa napravila, neću reći ni da jesam. Vrlo sam iskrena, ali smatram da kad počnete govoriti o takvim stvarima, to vas definira. Moja mama nikada ništa nije radila, ali kada joj je dijagnosticiran tumor na mozgu u 85. godini rekla mi je: ‘Postoji samo jedna stvar za kojom žalim što nisam napravila lifting lica.‘ Čak me je u bolnici zamolila da joj donesem umjetne trepavice. Prije sam mislila da ću čekati do 70-e jer će mi tada već biti svejedno, ali, naravno, i dalje će mi biti stalo do toga kako izgledam- ispričala je Marie te dodala kako se nada će pronaći ljubav.

-Ako mi se posreći da upoznam nekoga, onda se nadam da će to biti netko tko je stariji i razveden ili udovac. Mislim, ne želim izlaziti s nekim klincem- zaključila je.

