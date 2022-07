Miša Grof za srpske medije: 'Nikolina je prodala dijamant iz prstena, a Vidoju je rekla da ga je izgubila'

Napadi Miše Grofa, oca Vidoja Ristovića, na snahu Nikolinu Ristović i dalje ne prestaju. Iz dana u dan Miša, pravim imenom Viktor Ristović, za srpske medije iznosi tvrdnje koje štete Nikolininom ugledu zbog čega je bivša televizijska voditeljica odlučila angažirati odvjetnike koji bi uskoro trebali javno istupiti. A dok oni to ne učine, Miša koristi svaku priliku da napada Nikolinu.

Sada je pak izjavio da je otvorio dnevnike svog sina Vidoja te Nikolinu optužuje za brojne stvari, između ostalog i za to da je prodala dijamant iz svog zaručničkog prstena.

– Vidoje je, kad se htio zaručiti s Nikolinom, uzeo obiteljski prsten ruskog podrijetla. Odnio je taj prsten zlataru da ga preradi. Ne znam detalje kako, prepakiran je u novu platinu, bijelo zlato... Bilo je po četiri karata. Pazi, nikad mi to nije rekao, vjeruj mi, ali sam u dnevniku našao zapisano da Nikolina vadi dijamantni kamen.

Foto: Antonio Ahel 12, May, 2022, Belgrade - Art historian Vidoje Ristovic, husband of Nikola Pisek, is buried in the New Cemetery. Nikolina Pisek, Vidoje Ristovic- Misa Grof. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 12, maj, 2022, Beograd - Istoricar umetnosti Vidoje Ristovic, muz Nikoline Pisek, sahranjen je na Novom groblju. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nakon nekih pet godina, nisam mogao točno shvatiti kada, izvadila ga je i prodala, a mom sinu rekla da ga je izgubila. Vidoje joj je naručio novi kamen i kupio ga. A majstori zlatari su rekli da je nemoguće da je kamen ispao jer su ga držale snažne krapne, na silu je izvađen i tom prilikom je i oštećen – kazao je Ristović za Kurir.

Otkrio je i da je njegov sin obožavao Nikolininu obitelj. – Kada je njezin otac umro, on je trčao toliko da ja mislim da se ne bi toliko potrudio da sam ja umro. On je jurio oko sprovoda i grobnice, oko svega. Moj Vidoje morao je ići tamo za katolički Božić. Na početku njihove veze ona nije imala auto, poslije tri dana Vidoje joj je kupio Range Rover, a ona ga je poslije nekog vremena poklonila. Dala ga je svom nesposobnom bratu, debilu, koji nikada u životu ništa nije radio – istaknuo je Miša.

Osvrnuo se i na ženu koja je posljednji put vidjela Vidoja živog. Na pitanje novinara misli li da je žena koja je bila s Vidojem u trenutku smrti bila njegova ljubavnica, Miša je odgovorio da sada nitko ne može znati što mu je ona bila.

– Vidio sam jednu neuglednu damu, a Vidoje je bio vrlo ukusan. Bio je vrlo uredan i pedantan, ako je bila jedna mrlja na tenisicama, morala se ukloniti, ako nešto kapne, odmah mijenja taj komad odjeće. Žena koju sam zatekao na adresi uopće mi se nije uklapala u to da bi mu mogla biti ljubavnica ili djevojka – zaključio je Viktor Ristović.

