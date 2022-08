Beba s fotografije danas je milijarderka, a tek je navršila 25 godina. Biste li je prepoznali?

Influencerica, poduzetnica i reality zvijezda Kylie Jenner danas slavi 25 rođendan. Mnogima omiljena sestra klana Kardashian-Jenner, te majka dvoje djece poseban dan je obilježila na Instagramu i objavila nekoliko fotografija s proslave svog prvog rođendana.

Kylie je, inače, 2020. proglašena najmlađom 'samostvorenom' milijarderkom.

Istina, da nije bilo reality showa “Keeping Up with the Kardashians" ne bi nikome zapela za oko, ali za razliku od mnogih koji su dobili priliku od roditelja i protratili je, ona je svoju pametno iskoristila te stvorila svoje malo carstvo. Mnogi su je upoznali kao klinku koja dosađuje svojim starijim i tada mnogo popularnijim sestrama, no kada je navršila 18 godina mnogima je postala sve zanimljivija. Dogodilo se to prvenstveno zbog misterije njezinih usana.

Jenner se na Instagramu proslavila metodom povećavanja usana. Kako ih je filerima počela puniti već mnogo prije, dugo je skrivala da to radi i djevojkama koje je prate na društvenim mrežama davala je savjete kako alternativnim metodama povećati usne. Uvjeravala je sve svoje obožavateljice prvo da crta usne veće no što doista jesu, a kasnije je promovirala spravu koja privremeno povećava usne. Nekoliko godina kasnije ipak je priznala da je zbog kompleksa koje je dobila zbog primjedbi druge djece u školi povećala usne filerima.

– Zaista sam željela iluziju većih usana te sam ih stalno kao luda ocrtavala olovkom – rekla je Kylie. U to vrijeme već je pokrenula biznis. Kako su usne postale njezin brend, odlučila ih je unovčiti i osmislila strategiju. Kao i njezine slavne sestre, bacila se na proizvodnju dekorativne kozmetike, a krenula je, naravno, s ruževima. U nadi da će postići istu nijansu i oblik kao njihov idol, tinejdžerice diljem svijeta pohrlile su na njezine web stranice i bez grižnje savjesti davale po 200 ili više kuna za neki Kylien “lipkit”. Prvih nekoliko nijansi rasprodala je u rekordnom roku, a iako su neki fanovi bili nesretni što im nisu pomogli da izgledaju identično kao njihov idol, bili su zadovoljni kvalitetom i formulom mat ruževa te su ih nastavili kupovati i nakon početnog razočaranja. Zbog takvih zagriženih fanova, prije tri godine je uspjela prodati većinski udio u svojoj tvrtki Kylie Cosmetics za nevjerojatnih 600 milijuna dolara, a osim dekorativne kozmetike počela je prodavati i preparativnu.

Zarada joj ne dolazi samo od proizvoda, već i od objava na Instagramu. Ako se neka tvrtka odluči oglašavati na njezinu profilu, morat će izdvojiti i do milijun dolara. Osim na Instagramu, Kylie “rastura” i na YouTubeu. Iako videa ne objavljuje često, izrazito su gledani. Tako je jednom objavila video o danu u svom životu, a u manje od 24 sata vidjelo ga je više od 4 milijuna ljudi.

Osim usnama, Kylie je punila medijske stupce i svojim vezama.

Jedna od prvih ozbiljnih bila je s američkim reperom Tygom, koji je imao 24 godine kada su počeli izlaziti, a Jenner samo 17. Upoznali su se kad je pjevao na njezinoj rođendanskoj zabavi, a zbog nje je nekoliko dana kasnije ostavio djevojku koja mu je rodila dijete. Turbulentnu vezu su na životu održavali čak četiri godine iako su ih mnogi osuđivali, sve dok Kylie nije upoznala repera Travisa Scotta, s kojim je dobila i dijete.

Kylie i Travis prekinuli su ubrzo nakon rođenja malene Stormi, a internetom su kružile fotografije koje dokazuju da je reper cijelo vrijeme dok je bio u vezi s mladom poduzetnicom imao i ljubavnicu.Bez obzira na to ponovno su zajedno i nedavno su postali roditelji još jednog djeteta.

U središte skandala došla je i 2019. godine, ali ne svojom krivnjom. Naime, njezina dugogodišnja prijateljica Jordyn Woods, s kojom je bila povezana kao da su blizanke i koja je kao odrasla većinu života provela u njezinoj gostinjskoj sobi, spetljala se s dečkom njezine tada trudne sestre Khloe, Tristanom Thompsonom.

Košarkaš ju je pozvao na druženje u klub, ondje su se družili, ona mu je plesala u krilu i potom su se poljubili, a sve su zabilježile kamere gostiju kluba koji su kasnije te snimke pustili u javnost. Jordyn je postala neprijatelj cijeloga klana Kardashian – Jenner i Kylie se jednostavno morala oprostiti od nje za dobrobit svoje trudne sestre. Khloe se oporavila od šoka koji joj je priuštio bivši zaručnik i prihvatila situaciju.

Influencerica je česta je meta negativnih komentara i kritika.

O svemu se izjasnila i prije nekoliko godina u viralnom videu koji je podijelila njezina sestra Kendall. – Pola vas misli da sam čudna, pola da sam smiješna, a meni se ponekad čini da me cijeli svijet zlostavlja još od devete godine. Mislim da sam se sa svime time odlično nosila. Ali zlostavljači su posvuda. Ova snimka je tu da svi oni koje netko zlostavlja znaju da je važno samo njihovo mišljenje o samima sebi i da znaju da se nikad ne bi trebali mijenjati. Ovo nije tu da me žalite, ovo je tu da svi oni koje netko zlostavlja znaju da nisu sami – rekla je milijarderka u videu. Kasnije se još jednom osvrnula na istu temu: – Do mene dolazi toliko negative. Naravno da me to pogađa, ali već imam “debelu kožu”. Kaže da nijedno loše razdoblje nije trajalo toliko dugo da ga ne bi izdržala, stoga kad negativni komentari počnu – zna da će proći. – Sve je u životu prolazno – zaključila je Kylie.

