Kylie Minogue kod Rovinja uživa u vili čija je cijena noćenja 14 tisuća kuna: Ima vinoteku, knjižnicu i wellness

Australska pop-dance pjevačica i glumica Kylie Minogue (54) još je jedna od svjetskih zvijezda koja je za svoj odmor odabrala hrvatsku obalu. Pjevačica poznata po hitovima "Can't Get You Out Of My Head", "The Loco-Motion" i "Spinning Around" trenutačno boravi u okolici Rovinja u vili s pet zvjezdica koja se prostire na 700 četvornih metara zajedno s okućnicom, terasom i sl,a koju je unajmila s prijateljima. Paparazzi su je uspjeli i snimiti na izlasku iz vile kada je čekala dostavu hrane, a bila je u ležernom, sportskom izdanju, dok se iz kuće čula glazba.

Moderno uređenje

Inače, radi se o vili Mademoiselle, prekrasnoj kući inspiriranoj stilom slavne dizajnerice Coco Chanel, koja je zbog svog modernog uređenja, ali i lokacije postala jedna od najtraženijih. Projektirao ju je arhitekt Zoran Glivarec, a onda su u rohbau fazi daljnje uređenje okoliša kuće i interijera preuzeli arhitekti i dizajneri iz Iqon Studija. Zanimljivost kuće je ograda koja joj daje pečat te je napravljena u obliku meandra. Jednostavnost i elegancija prožima cijelu kuću koja je u crno-bijelim tonovima.

Cijena noćenja u ovoj fantastičnoj vili prava je sitnica – gotovo 14 tisuća kuna. Točnije, 13.660 kuna, barem do 18. kolovoza, a onda se spušta nešto manje od 13 tisuća kuna. Stambena površina ove vile kapaciteta osam osoba je 400 m2, a sastoji se od nižeg kata, prizemlja i prvog kata. Sami ulaz u kuću čini veličanstveno eliptično stubište od bijelog kamena i crne željezne ograde u art-deco stilu koje diskretno naglašava stil Coco Channel i atmosferu cijele kuće, zbog čega je vila i dobila ime Mademoiselle. Inače, cijelom visinom stubišta dominiraju ogledala, u kojima se zrcale svjetlosne instalacije u formi kugli i elipsa, što je posebno atraktivno noću.

S tog ulaza direktan je pristup dnevnom boravku s kaminom, blagovaonici i kuhinji, s tim da je cijelo prizemlje velikim kliznim staklenim stijenama povezano s prekrasnim bazenom i terasom koja služi kao produženi dnevni boravak, a tu je i vanjska blagovaonica.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 10.08.2022., Rovinj - Villa u kojoj je smjestena poznata pjevacica Kylie Minogue. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Povratak u Australiju

Kylie može uživati i u vlastitoj kupaonici u spavaćoj sobi, knjižnici i multimedijskom prostoru. Donji kat sastoji se od kuhinje, konobe i vlastite vinoteke s mogućnošću degustacije vrhunskih vina. Također, tu se nalazi i wellness sa saunom, spavaćom sobom i kupaonicom, s izlazom na privatno malo sunčalište, a na raspolaganju je i fitness-oprema.

Na katu su dvije spavaće sobe, svaka sa svojom kupaonicom te dnevnim boravkom i terasama. A još jedna posebnost je i što je cijela vila opremljena audiosustavom koji omogućuje uživanje u glazbi u svim prostorijama.

Lijepa Australka nedavno je potvrdila da će se nakon 30 godina života u Velikoj Britaniji vratiti u rodnu Australiju kako bi bila bliže obitelji, a odluku je donijela nakon što je razdoblje lockdowna provela u rodnoj zemlji.

VIDEO>>Bojana Gregorić Vejzović pokazala kako izgleda kada je sama svoj frizer